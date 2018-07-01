廈大課堂論政 教授說真話被解聘

2018-07-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國福建省廈門大學陳嘉庚學院教授尤盛東，因課堂上的政治言論被舉報，日前慘遭校方解聘懲處，在校內外引發軒然大波，指中國已進入「歐威爾式（Orwellian）恐怖時代」。尤盛東近日接受美國之音訪問指出，該事件已引發寒蟬效應，但他仍會「繼續說真話」。

現年七十一歲、在廈大教授國際貿易和世界經濟學的尤盛東相信，該事件源於學生舉發，導致校方高層以他在課堂上的「偏激」言論予以解聘，卻未具體說明「偏激」所指為何。尤盛東以批判性思考及教學深入淺出深獲認可，數百名學生對於老師的遭遇氣憤不已，除了敬佩老師敢言，更認為此事為惡意誣陷，在網路上連署要求校方撤銷決定。

有學生在中國社群網站「微博」上形容，尤盛東的課程深具啟發，「每次聽完課，我都希望移民。」尤盛東則在專訪中坦言，來自全國各地的學生，將青春奉獻給學業，「我不會宣傳未經檢驗或證明是錯誤的教條，這是昧著良心說話。」他也指出，部分老師得知此事後感到恐懼，已不敢恣意發表評論，但「我一輩子有話直說，何苦到晚年才說假話？」

報導指出，習近平近年對學術界的監控變本加厲，甚至鼓勵檢舉師長的「不當政治言論」。例如，北京建築大學副教授許傳青，去年九月以班上日本籍學生認真向學，指責中國學生的學習態度，「日本將成優秀國家，中國將成劣等國家」，被學生舉報後遭到行政懲處。今年四月，武漢中南財經政法大學副教授翟桔紅，也因在「政治學原理」課堂上批評習近平廢除國家主席任期制，遭撤職及開除黨籍。

廈大從二○一四年開始，即禁止教職員發表「有違憲法、黨政及社會主義價值觀」的言論，而官媒「環球時報」此次更護航廈大，指稱尤盛東等教師的言論「違反中國對教師操守的規定」。香港民主黨前主席、前立法會議員何俊仁則痛批，廈大的做法，將中國帶入英國已故作家喬治‧歐威爾（George Orwell）在名著《一九八四》中描述的獨裁體制，指中國已進入「國家監控人民，人民相互監視」的時代。