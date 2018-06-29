馬提斯訪韓 保證維持駐軍

2018-06-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國防部長馬提斯廿八日造訪首爾時保證，美方保衛南韓的安全承諾「堅如磐石」（ironclad），儘管美方正尋求與北韓就非核化達成協議，但美軍仍會維持現有駐韓美軍的規模與戰鬥力。另外，他也為美國總統川普暫停美韓聯合軍演的決定辯護，強調這將增加外交協商機會。

馬提斯在與南韓國防部長宋永武會談時表示，美方將繼續使用外交及軍事能力維持對南韓的承諾，包括保持美軍現今在朝鮮半島的軍力水平。美國在南韓約有二萬八千五百名駐軍，兩軍素來自豪若有需要能在「今晚作戰」。

南韓及日本等盟國憂心川普在亞洲的立場變動，他在尋求平壤放棄核武的同時，曾稱讚北韓領袖金正恩有才能。美方在「川金會」後宣布，將暫停預定舉行的美韓「乙支自由衛士（ＵＦＧ）」聯合軍演。批評者抨擊，這是對北韓的重大讓步，美朝預計將歷經冗長協商，恐腐蝕美韓的軍事戰鬥力。

對此，馬提斯指出，暫停軍演將增進外交協商機會，進而增加朝鮮半島和平解決方案的可能性。與此同時，美韓軍力將維持團結、警惕及準備抵禦任何挑戰；美國維持對印太地區的和平、安全、繁榮、自由及開放的持久承諾。

早前，馬提斯曾於廿七日造訪中國，與中國國家主席習近平及國防部長魏鳳和會面。中國國防部發言人吳謙廿八日宣布，魏鳳和應馬提斯的邀請，將於年內訪美。

馬提斯廿八日結束南韓行後飛往東京，將與日本高層官員進行一日會談。卡內基國際和平研究院資深研究員肖夫（James Schoff

）分析，日韓對美國「再保證」的可靠度漸感憂心，畢竟川普行事難以預測，馬提斯清楚在盟邦關係有些部份他可能也無法掌控；但對馬提斯而言，向日本再保證可避免最糟情況相對容易。