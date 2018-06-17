哈佛招生 爆歧視亞裔生

2018-06-17

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕美國常春藤名校之一哈佛大學被控招生時歧視亞裔學生一案出現新發展，原告十五日向法庭遞交一份分析文件，顯示哈佛校方確實在審核入學申請者時打壓亞裔申請者。堅持捍衛維持學生族裔多元的哈佛也提出自行分析，證明該校未對亞裔學生懷有偏見。

「學生要公平入學」（ＳＦＦＡ）組織四年前控告哈佛的入學政策歧視亞裔學生，哈佛所在的麻薩諸塞州聯邦法院預定十月審理此案。針對未對外公開、哈佛從二○一○到二○一五年的入學決策，雙方十五日分別提出分析，此舉意在爭取法官同意迅速做出簡易判決，毋需等到十月。

根據了解，哈佛校方會在學術、課外活動、體育與個人特質等四大類別對所有入學申請者打主觀分數，此外還有一個綜合性、但沒有任何特定標準的總分，再將申請者資料交由一個四十人委員會進行審核。哈佛指稱，申請者的族裔是了解此人預期壽命與可能貢獻的因素之一，但ＳＦＦＡ提出由杜克大學經濟學家阿希迪亞卡諾所做分析卻發現，族裔在能否進入哈佛上扮演重要角色，而且對亞裔不利。

該研究顯示，倘若哈佛在審核時僅考量申請者所得到的學術分數，則過去六年來的哈佛錄取者應逾半數都是亞裔，但事實上獲錄取的亞裔僅佔二十二％。阿希迪亞卡諾將亞裔錄取率偏低歸咎於哈佛校方對申請者所打的主觀分數，因為亞裔申請者在「個人特質」此一類別的分數比其他族裔來得低，以及最後的綜合總分也比白人申請者低。ＳＦＦＡ創辦人布魯姆說，此一研究揭露哈佛歧視亞裔學生的情況「大得驚人」。

哈佛：族裔因素不影響

但哈佛否認該文件證明該校歧視亞裔，並提出加州柏克萊大學經濟學家卡德的研究反駁，顯示亞裔的入學申請者因族裔所受到的影響近乎零；哈佛還批該訴訟是針對該校將族裔因素納入入學審核的攻擊，誓言將持續捍衛學生多元族裔政策。