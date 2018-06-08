川金會 龐皮歐掌舵 波頓退居次位

2018-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透六日引述美國官員報導，川普政府在「川金會」前對平壤展現較溫和態度，美國國務卿龐皮歐將在峰會上扮演主導角色，鷹派的國家安全顧問波頓則將退居次位，但川普並未將他冷凍，他也將一同赴會。專家研判，波頓將在談判生波時介入。

龐皮歐任職中央情報局（ＣＩＡ）局長期間，就曾以特使身分前往平壤，會見北韓領導人金正恩，五月間還以國務卿身分二度造訪平壤，迄今他已兩度會見金正恩，更三度與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲會面，均與對方互動良好，是美方迄今與北韓領袖接觸過的最高層級官員。

另外，龐皮歐也比前國務卿提勒森更獲川普賞識。英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）在華府的執行主任費茨派屈克指出，提勒森試圖扮演謹慎角色，以平衡川普在地緣戰略上的經驗不足；他主張堅守伊朗核協議，認為退出該協議會讓美國陷入孤立；龐皮歐也知道這點，但他選擇順從川普的直覺，支持他退出協議。

再者，曾擔任眾議員的龐皮歐，也在國會獲得昔日同僚支持。民主黨參議員華納表示，比起川普，他對龐皮歐更有信心。共和黨參議員強森則盛讚龐皮歐的經驗與智慧，是最適合這份工作的人選。

分析指出，川普對龐皮歐的信心，使他得以扮演平衡波頓的角色。波頓曾在受訪時提議，應對北韓核武採取「利比亞模式」，觸怒平壤威脅要退出峰會。美國官員透露，川普對波頓做此比喻感到憤怒。波頓素來對北韓採取強硬立場，他在布希政府任職期間曾譴責北韓是「人渣」，在進入川普政府後，屢次在白宮橢圓形辦公室缺席，引發外界對他已被冷落的臆測。白宮並未對此傳言作出回應。

然而，多名美國官員透露，波頓未被川普冷凍，他仍將扮演要角。白宮資深顧問康威指出，龐皮歐顯然將主導「川金會」談判，但波頓也會隨行前往新加坡。華府智庫「新美國基金會」資深研究員迪馬喬分析，若談判不如預期，波頓將會介入，波頓麾下的亞洲事務顧問博明也可望扮演要角。