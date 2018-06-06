美再爆共諜案 前國防官員被捕

2018-06-06

今年第3起 國防機密交中國特務

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國司法部四日宣布，一名國防部轄下的國防情報局（ＤＩＡ）前官員二日在前往西雅圖國際機場途中，遭聯邦調查局（ＦＢＩ）逮捕，他被控將國防機密交給中國特務，並從中獲取至少八十萬美元（台幣約兩千四百萬元）報酬。他被捕當時，原本準備搭機前往中國。

中俄文流利的韓森（Ron Rockwell Hansen）現年五十八歲，他共被控十五項罪名，包括試圖蒐集與交付國防情報給外國政府、擔任中國的未註冊外國代理人、走私大量現金及從美國走私物品，若他從事中國特務罪名成立，最高將面臨終身監禁。

已不在其位卻試圖接觸機密 引發FBI調查

根據起訴書，韓森在二○○○年至○六年間擔任ＤＩＡ通信情報人員，○六年退役至二○一一年間，他在ＤＩＡ擔任約聘員，仍承辦情報有關業務，為此，他長期握有接觸機密資料的許可，從二○一二年起他一再試圖獲得可接觸機密的政府工作，一四年終於引發ＦＢＩ開始對他展開調查。

二○一五年，不知已被調查的韓森九度與ＦＢＩ接觸，表示中國情報單位有意以年薪三十萬美元（台幣近九百萬元）價格招募他。起訴書說，韓森提議成為ＦＢＩ的線民，不過ＦＢＩ警告韓森，不要接受任何中國提供的機會，若再度獲得中國特務的消息，應通知ＦＢＩ。

無法進入政府單位的韓森開始聯絡ＤＩＡ前同事，同時一再參與有關情報議題的會議，同時，他在二○一三年至一六年深陷財務困境，負債數十萬美元，而自二○一三年迄今，他往返中國高達四十次。二○一六年，韓森與兩名前同事會面，並對當中一人說，除非ＦＢＩ決定使用他為「雙面諜」，否則他將「效忠」中國情報官員。該名同僚將相關訊息提供給ＦＢＩ，並成為ＦＢＩ的臥底人員。

替中國國安部工作 想用600萬買美軍情資

起訴書說，韓森對該線民吐露越來越多出售情資給中國的訊息，二○一六年他表示，他為中國國家安全部從事顧問工作，今年四月，他說中國願意出資二十萬美元（約台幣六百萬元）購買美國可能軍事干預中國的計畫情資，他也說，中國對於美國有關北韓的機密也很有興趣。本月二日，他與該名線人約在西雅圖國際機場附近，以獲取機密文件，ＦＢＩ決定收網將他逮捕。

這是今年來第三起美國前情報人員擔任中國特務的犯罪案件，今年初，美國前中央情報局人員李振成因密謀蒐集並傳送國防資料給中國而被起訴；另一起則是美國前情報雇員馬洛里（Kevin Mallory）因出售機密給中國，目前在維吉尼亞州受審。