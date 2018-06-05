加入美抗中行列 英法聯軍將巡南海

2018-06-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國片面聲稱擁有南海大部分主權，並持續推動人造島礁軍事化，已成為眾矢之的。繼美國考慮強化在南海的「航行自由（FON）」行動後，英國和法國三日也在新加坡的「香格里拉對話」年度安全會議中響應美方，表示近日將組成「英法聯軍」駛入南海，即便遭遇中國海軍船艦，也會依據國際法在「公海」執行巡航權利。

法國國防部長帕利（Florence Parly）宣布，法國一支「海上任務大隊」和英國派出的直升機和軍艦，近日將在新加坡會合，隨後駛入南海的「爭議水域」；若巡航時遭中國海軍警告或驅離，「我們的指揮官將冷靜地告訴對方，英法聯軍將繼續航行。」她認為，這是國際法架構下的公海，法國正是藉由自由航行，反對任何國家對該海域島嶼宣稱的所有權。

巡航任務 德國將派觀察員隨行

帕利還強調，儘管法國並非南海主權聲索國，但仍不應將目前的情況視為「既定事實」，應主動依據國際法規提出質疑和挑戰，否則（中國）就會認定自己有權為所欲為。帕利除了敦促國際社會支持「南海行為準則（COC）」，各方應透過協商解決爭端外，也直言歐洲已動員更廣泛的力量，來支持航行自由行動，例如接下來的巡航任務中，就會有德國觀察員隨行。

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）則表示，皇家海軍兩棲攻擊艦「海神之子（HMS Albion）」、反潛巡防艦「蘇瑟蘭號（HMS Sutherland）」已部署於東亞海域，兩架野貓（Wildcat）直升機目前隨同法國兩棲指揮艦「迪克斯梅德號（FS Dixmude）」。英軍接著將加派另一艘反潛巡防艦「阿蓋爾號（HMS Argyll）」開往東亞，共同巡航南海，藉此「強烈訊號」呼籲各國遵守規則。

駛入島礁十二海里內 中：視為挑釁

中國代表團主席、解放軍軍事科學院副院長何雷則回應，南海本就自由開放，各方均可通行，正常的航行自由不會受到限制，「但侵犯中國主權將不被允許」。中國國防部國際軍事合作辦公室安全中心主任周波則警告，中國的南海島礁未在國際航線上，若英法船艦蓄意駛入中國島礁十二海里範圍內，中方就會視為刻意挑釁。