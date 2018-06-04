反制中國擴武 美將加強南海巡弋

2018-06-04

可能有更多船艦參與巡弋

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼美國國防部長馬提斯公開批評中國將南海軍事化旨在「恫嚇與脅迫」域內國家後，消息人士透露，為反制中國的跋扈行徑，美國考慮加強在南海的「航行自由」（ＦＯＮ）行動，可能包括更長時間的海上巡弋、更多艘船艦參與巡弋，以及對中國在人工島礁上的設施進行更嚴密監視等，此舉勢將進一步升高與北京的緊張關係。

美國官員與熟悉這項討論的西方與亞洲外交官指出，針對在主權存在爭議、中國大興土木的南海島礁附近海域執行所謂「航行自由」任務，五角大廈正考慮進行更為「獨斷」的計畫，但不願透露該計畫是否已接近定案。儘管海上巡弋無法直接挑戰中國對南海的控制，但官員指出，隨著中國強化西沙與南沙群島的軍事能力，美方也敦促盟邦與夥伴增加重要商用航道的海軍部署。

敦促盟邦增加重要商用航道海軍部署

一名西方外交官針對美國上月首度派遣兩艘船艦在南海巡弋指出，美方最近幾週的行動只是開始，更重大的行動還在籌劃中…「真切感受到美方將會採取更多行動」。美國海軍「希金斯號」（USS Higgins）飛彈驅逐艦和「安提坦號」（USS Antietam）飛彈巡洋艦，五月廿七日駛入西沙群島十二海里範圍內，在永興島、中建島等附近行使自由航行權。美國國防部並未就其未來任務置評，發言人羅根指出，美軍會持續與友邦、夥伴及盟國確保印太地區的自由與開放。

美國國防部長馬提斯二日在新加坡「香格里拉對話」會議中警告，美國取消邀請中國參與「環太平洋軍事演習」（ＲＩＭＰＡＣ），就是對中國將南海島礁軍事化的「初始反應」，未來的後果將更為龐大；若中國不尋求與相關國家進一步合作，「到頭來將自食惡果」。

星：美中無法合作 恐導致雙輸

在此同時，新加坡國防部長黃永宏三日批評，美中兩國為保障其核心利益，而在南海與鋼鋁關稅上採取「片面行動」，已偏離國際規範；美中若無法合作，將導致雙輸。黃永宏三日在「香格里拉對話」中表示，無論是美國調高鋼鋁關稅，抑或中國在南海集結軍力，美中兩大強權都以安全考量為藉口；地方政治與全球或區域強權的相對力量轉移，正在改變過去確立的國際秩序規則，美中身為強權應在此過程中扮演關鍵角色，包括闡述或落實新的國際規則。黃永宏呼籲美中兩國改善關係，合作建立一個具有包容性、大國與小國都能從中獲益的國際體系，否則對全球而言將是「雙輸局面」。