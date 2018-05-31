日專家︰處理北韓核武 難採利比亞模式

2018-05-31

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本北韓問題專家田中均三十日指出，北韓的核武與彈道飛彈開發已達完成階段，即便履行棄核承諾，也非一朝一夕可解決，無法循「利比亞模式」先完成廢棄後再取消制裁，但平壤可先做出具體行動，例如申報所有核開發設施，並接受國際原子能總署（IAEA）檢查，表明棄核決心。

現任日本綜合研究院國際戰略研究所理事長的田中，是日本第一位接觸並長期研究北韓核開發問題的外交官，二○○一年擔任外務省亞洲大洋洲局長時期負責與北韓進行長達一年的協商，隔年促成當時的首相小泉純一郎訪問北韓，並簽署日朝「平壤宣言」，但他在解決北韓綁架日本人問題上與現任首相安倍晉三有很大的歧見，曾批評安倍只重施壓而無策略。

田中表示，朝核問題在一九九四年美朝核框架協議、二○○二年小泉訪朝，以及二○○五年六方會談等安排中，進行過多次交涉，但相關國家並未當真，主要是當時北韓的核開發只有計畫，而無具體成果。但如今情勢已然丕變，北韓的核武與彈道飛彈已達完成階段，美國和中國都感受到真正威脅。北韓擁核已是既成事實，外交解決抑或朝著軍事對抗方向發展，美中日已無退路。

除不確定北韓是否真心棄核外，田中擔心美國總統川普的態度。他指出，二○○二年日朝峰會時，雙方在檯面下交涉長達一年，召開過二十五、六次工作協商，但美朝會談感覺卻像川普的個人秀，檯面下的作業並不充分。美朝會談若草率召開，一旦失敗，對亞太地區的和平穩定將會造成極大風險。

此外，田中也提出日本面對這波朝核談判應採取的策略—P3C。P是施壓（pressure），北韓態度軟化主要還是因為國際施壓，但施壓無法完全達到目的，必須輔以三個C，即「coordination（協調）」，日美中韓四國必須統一立場；「contingency planning（應變計畫）」，北韓可能隨時再度挑釁，必須有所因應；以及「communication（溝通）」，必須維持管道暢通。