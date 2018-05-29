歐盟提案 禁用塑膠吸管

2018-05-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會二十八日提案，全面禁止吸管、餐具、餐盤、棉花棒、氣球架及飲料攪拌棒等一次性使用塑膠製品，並將敦促會員國在二○二五年前將寶特瓶的回收率提高至九十％。由於塑膠垃圾已開始出現在食物鏈中，歐盟正致力於讓環境免於這類垃圾污染。執委會警告，若不採取行動，二○五○年前海洋裡的塑膠廢棄物將比魚類還多。

歐執會提案禁止的塑膠產品，必須改以可重複使用的材料製造，歐盟會員國必須推動替代產品，確保這類產品不會免費提供，並減少塑膠餐飲容器使用。生產者必須分擔塑膠垃圾管理成本，發展較少污染的替代產品將獲得獎勵，並且必須在產品上清楚標示，告知消費者塑膠垃圾如何處置及其危害。不過，提案並未設定履行期限。

此外，提案還要求歐盟會員國必須透過押金制度等措施，在二○二五年前將寶特瓶的回收率提高至九十％。依據每公斤未回收的塑膠垃圾為單位，歐盟會員國將被要求支付一定金額的歐盟預算。前述提案必須經由歐盟二十八個會員國及歐洲議會批准。歐執會指出，這些針對歐盟市場約五億人口的規範將有利於商業，可鼓勵歐盟企業發展其規模經濟，在全球永續產品市場上更具競爭力。

歐執會第一副主席堤孟思（Frans Timmermans ）表示，塑膠垃圾無疑是重大議題，歐洲人必須一起採取行動加以解決。本次提案將透過一系列措施，減少超市貨架上的拋棄式塑膠製品。

然而，這項提案也可能引起疑歐派會員國反彈，因為回收塑膠垃圾不力將以增付預算作為罰款。歐盟預算專員歐汀格為此提案辯護時強調，此舉將激勵各國政界人士研究如何減少塑膠垃圾，包括禁令、教育、徵稅及購物袋收費等方式。

據統計，歐盟目前半數回收塑膠製品中有八十五％輸出到中國。中國一月宣布禁止進口外國塑膠廢棄物。歐執會隨後宣布，二○三○年前全歐洲所有塑膠包裝都必須可供回收或可重複使用。