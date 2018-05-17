安華獲釋 現階段不入閣

2018-05-17

已原諒馬哈地 「大馬正迎向新黎明」

〔編譯張沛元／綜合報導〕因雞姦罪入獄的馬來西亞政壇改革派大將安華十六日獲釋，為他重返政壇、日後接任總理剷除最後一道主要障礙；深具領袖魅力的安華當年遭政敵馬哈地誣陷淪為階下囚，如今雙方基於改革肅貪的共同目標化敵為友；安華表示，他與馬哈地的嫌隙已是明日黃花，他早已原諒馬哈地；馬國正迎向新黎明。

馬國國家皇宮發表聲明指出，馬國最高元首蘇丹決定全面特赦安華，立即生效；原本保外就醫中的安華就此獲釋，身穿西裝離開醫院前往皇宮覲見蘇丹，並在皇宮與前政敵馬哈地熱情握手。先前負責看守安華的多名獄警，一路護送他回家，之後列隊與安華擁抱並且要求自拍，成為當天最令人感動的場面之一。

一天之內「從監獄到皇宮」的安華稍後在記者會上表示，馬來西亞正迎向新黎明，他要感謝馬國民眾，無論種族或宗教，馬國各個階層都力挺民主自由原則，要求改變。安華原定六月八日刑滿出獄，「希望聯盟」勝選加速安華重獲自由。安華特赦據信是馬國史上首個全面特赦案。

七十歲的安華也說，他早已原諒馬哈地；高齡九旬的馬哈地證明了自己的毅力，他曾有所犧牲與遭媒體邊緣化，「一切似曾相識」。安華說，馬哈地如今支持政府改革並協助讓他提早獲釋，「我幹嘛還要對他心存怨恨？」安華甚至闡明會全面支持馬哈地政府，對目前內閣人事安排傳出雜音，他也力挺馬哈地，指馬哈地身為總理有權組閣。安華還說，他早就告訴過馬哈地，現階段不需要讓他入閣；他要先休息一下陪伴家人。安華之妻、人民公正黨（希盟成員）全國主席旺阿茲沙是新政府副總理。

分析家︰新政府恐雙頭馬車

根據馬哈地與希盟的協議，馬哈地會在兩年後把總理交棒給安華；馬哈地本人也說過，他只執政馬國一兩年，解決馬國財政問題。馬國總理任期五年。由於安華並未參加日前的國會大選，他得先參加補選成為國會議員才能接任總理。分析家認為，安華出獄恐導致新政府因雙頭馬車而陷入緊張。新加坡拉惹勒南國際研究院（RSIS）研究分析師阿里說，盼馬、安二人能找到合作之道，特別是在政權過渡期間。