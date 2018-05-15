北韓棄核 美保證金正恩安全

2018-05-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對北韓放棄發展核武的交換條件，美國國務卿龐皮歐十三日在接受媒體訪問時表示，「我們必須提供（北韓領導人金正恩）安全保證，這無庸置疑。」華盛頓郵報同日報導，一般認為，美國不會入侵北韓或不會尋求推翻他的承諾，將是讓金正恩願意放棄核武的誘因。但知名的「脫北者」、前北韓駐英公使太永浩認為，北韓絕不會「真心實意且完全裁減軍備」；美國總統川普和金正恩的會面，難以談出北韓棄核協議，只可能達成裁減核武協議。

華郵報導，龐皮歐十三日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face The Nation）節目中表示，他當面告訴金正恩，川普希望北韓完全放棄核武計畫，以交換美方準備向平壤保證，「北韓民眾會得到他們完全應得的機遇」。龐皮歐強調，川普政府不會採取「傳統模式」，即北韓「做某些事，我們就給他們一些甜頭，然後銀貨兩訖、各不相干（walk away）」，美國希望這次「（格局）更大、更快」；只要「川金會」順利、金正恩願改變國家戰略，美國資金將進入北韓，美國也會協助北韓建立電網、發展農業，北韓人民富足將指日可待，讓「北韓的繁榮媲美南韓」。

在被問到若美朝雙方順利達成無核化協議，金正恩是否即可繼續掌權時，龐皮歐同日也在「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）節目中表示，美方無疑必須提供金正恩安全保證。儘管龐皮歐並未詳述安全保證的含意，但美聯社分析，可能是指二○○五年第四輪「六方會談」共同聲明中，「美方確認，美國在朝鮮半島沒有核武、無意以核武或傳統武器攻擊或入侵北韓」之類的承諾。

但太永浩在首爾表示，美朝可能放棄「完全、可驗證、不可逆的非核化」（CVID），選擇「充分、可驗證、不可逆的非核化」（sufficient, verifiable, irreversible dismantling, SVID），即減少北韓核威脅的「核裁軍 」。