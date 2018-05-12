尼泊爾拒一帶一路 印度卡位

2018-05-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度總理莫迪十一日抵達尼泊爾進行兩天訪問，盼能改善兩國關係，以及為由印度負責興建的尼國最大水力發電計畫奠基。由於尼國政府日前才推翻由中資興建、被北京當局列為一帶一路一部分的水力發電廠興建計畫，此一消長儼然為中印在南亞的角力開啟新篇章。

這是在尼國親中國的左派聯盟於去年底的大選勝選，二月推舉前總理奧利（K. P. Sharma Oli）出任總理後，莫迪首度造訪尼泊爾，之前他已經訪問兩次。莫迪行前還特別發推文，期許印度與尼泊爾維持穩健夥伴關係。莫迪十一日與總理奧利一起參觀印度教聖地賈奈克布爾的一座印度教寺廟，稍後飛往尼國首都加德滿都接受正式歡迎儀式。

莫迪在加德滿都出席由印度國營企業ＳＪＶＮ負責興建、發電量達九百ＭＷ（百萬瓦）的阿龍河三號（Arun Three）水力發電廠動工儀式。造價十四億美元的阿龍河三號水力發電廠，是財政窘迫的尼國政府最大一筆單一外商投資計畫，也是尼泊爾五大水力發電計畫之一，另外四大水力發電計畫中，中國負責的兩項水力發電計畫目前都遇到阻礙，其中發電量七百五十ＭＷ的西塞提河水力發電廠還在條件上討價還價，至於發電量一千兩百ＭＷ的布達甘達基（Budhi Gandaki）水力發電廠，尼國政府八日宣布改投國際標。

拒中資電廠 改採國際標

尼國在前總理普拉查達主政時曾同意將布達甘達基水力發電廠開發案交由中國葛洲壩集團興建，而此計畫也被列入中國「一帶一路」倡議的項目中；如今改採全球招標，對中國「一帶一路」進入尼泊爾顯然是一大挫敗。印度時報十一日指出，尼國政府此舉讓印度鬆了一口氣；新德里當局擔心尼國中資超越印資，進而削弱印度在尼泊爾的影響力。此外，擔心中國在尼泊爾影響力漸增的印度，也頻頻對尼國釋放善意；這趟被莫迪稱為「睦鄰優先」政策一部分的尼國行，就是最新的善意之舉。