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    涉幽靈連署 「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢聲押禁見

    「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢涉幽靈連署，雄檢複訊後聲押禁見。（民眾提供）

    「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢涉幽靈連署，雄檢複訊後聲押禁見。（民眾提供）

    2025/04/19 20:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署偵辦「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，檢方認定「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢與幽靈連署有關，昨在高雄市調處鳳山工作站門口，當場被上銬逮捕。徐尚賢拒夜間偵訊，今天早上進行偵訊，雄檢複訊後，晚間8點向法院聲押禁見。

    85歲老婦黃晃枝（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）經雄檢複訊後，黃婦無保請回、朱磊15萬元交保。據悉，檢調掌握到黃、朱兩人的幽靈連署名單疑似都是徐尚賢所提供，但徐拒絕透露名冊是誰給他，檢察官認定他涉犯個資法及選罷法等罪，且有串、滅證之虞，因此向法院聲押禁見。

    昨天下午發起守護行動的徐尚賢，只號召到個位數支持者到高雄市調查處鳳山工作站聲援，在黃、朱兩人被移送至雄檢複訊後，檢察官認定他也涉及幽靈連署，當場開拘票將他上銬逮捕，徐一度拒捕被警方強力壓地制伏，直接扭送市調站偵訊，昨傍晚7點移送至雄檢複訊時，徐高呼「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」，一度抗拒進入地檢署，仍被強押進去接受檢察官訊問。

    而徐的親友號召民眾包圍雄檢抗議，但只有不到十人到場應援，其中包含杏仁哥等藍白直播主，由於人數稀少，現場維持秩序的警力輕鬆控場，沒有讓他們做出脫序行為，當徐尚賢被聲押消息傳出，他們早已散場不知去向。

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