圖輯》5.5萬人凱道拒絕統戰．守護台灣 87歲退將：清除危害國家立委

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師湧入5.5萬人，民眾高舉「「我是台灣人，我反藍白共」等各式標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 22:53

〔記者廖振輝／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會師今天（19日）下午在凱達格蘭大道登場，湧入5萬5000人，人潮爆棚滿到景福門。民眾高舉「我是台灣人，我反藍白共」、「今日不罷免黑心立委，明日是香港」、「守護民主，台灣加油」等旗幟、標語，反舔共，挺罷免，清除中共同路人。高齡87歲的退將丘衛邦上台說，藍白在立院以人數優勢刪凍防衛國家的潛艦國造、攻擊無人機，「簡直喪盡天良」，一定要清除35個危害國家的立委。

聯電創辦人曹興誠、矢板明夫、網紅皮筋兒、Podcast節目主持人高軒、網紅陳柏源、網紅呱吉、歷史作家李文成、退將丘衛邦、「鷹爸」徐柏岳、桃園市議員于北辰、饒舌歌手楊舒雅等人，以及民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋、黃捷上台宣講。

5.5萬人湧入凱道「拒絕統戰 守護台灣」。（記者廖振輝攝）

民眾高舉「今日不罷免黑心立委，明日是香港」等標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

民眾高舉各式標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

民眾高舉各式標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

民眾手舉「護民主，斷滲透」標語。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道「拒絕統戰，守護台灣」。（記者廖振輝攝）

民眾高舉「守護民主，台灣加油」等各式標語。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道「拒絕統戰，守護台灣」。（記者廖振輝攝）

民眾高舉「舔共立委，惡奴欺主」等各式標語。（記者廖振輝攝）

八炯（左）、陳柏源（右）接受反共退將丘衛邦（中）頒發獎盃。（記者廖振輝攝）

反共退將丘衛邦。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道挺罷親中立委。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道挺罷免親中立委。（記者廖振輝攝）

凱道人潮爆棚。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道挺罷免親中立委。（記者廖振輝攝）

民眾上凱道「拒絕統戰，守護台灣」，嗆親中立委。（記者廖振輝攝）

民眾在凱道點亮手機燈光打氣加油。（記者廖振輝攝）

矢板明夫。（記者廖振輝攝）

呱吉邱威傑。（記者廖振輝攝）

楊舒雅演出。（記者廖振輝攝）

于北辰（右）、鷹爸（左）。（記者廖振輝攝）

曹興誠（右）、沈伯洋（左）。（記者廖振輝攝）

立委黃捷。（記者廖振輝攝）

立委王義川。（記者廖振輝攝）

立委王定宇。（記者廖振輝攝）

立委郭昱晴。（記者廖振輝攝）

陳柏源（左二）、史書華（左一）等人演唱歌曲。（記者廖振輝攝）

波特王。（記者廖振輝攝）

廖筱君。（記者廖振輝攝）

民眾在凱道點亮手機燈光打氣加油。（記者廖振輝攝）

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