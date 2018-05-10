中國放寬日食管制 謝長廷︰政治考量

2018-05-10

李克強訪日送禮 意在牽制台灣

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕中國國務院總理李克強此次訪問日本，帶來的「見面禮」之一就是放寬日本食品的進口管制。中國在福島核災後禁止十都縣食品進口，在九日的日中高峰會中，雙方確認成立協商廢除或放寬限制的聯合專家小組，研議鬆綁細節。有消息指出，由於台灣禁止日本五縣食品進口與中國重疊，中國可能會選擇五縣以外地區食品優先開放，以牽制台灣，阻止日台友好關係發展。

關係不好就禁、改善就開放 並非基於食安

對此，駐日代表謝長廷表示，事實證明中國基於政治考量管制日食進口，台灣要以科學及國際標準解決日食問題，不能被泛政治化誤導推向反日陣營。

二○一一年日本福島核災後，中國全面禁止進口宮城、福島、茨城、櫪木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野等十都縣的農林水產品，台灣則禁止進口宮城、福島、茨城、櫪木、群馬等五縣的農林水產品，與中國部分重疊。而核災迄今已逾七年，全球各國已逐步解除對日本食品進口的禁令，僅有中國和台灣尚未鬆綁。

對於日中關係回溫，中方即將放寬禁令，謝長廷今天在參加「亞東親善協會」新任長衛藤征士郎就任典禮時向本報表示，此舉證明中國的禁令乃基於政治考量，雙邊關係不好就禁，關係變好即可開放，顯然並非基於安全考量。日中關係欠佳因此禁止進口，但台日關係良好，為何要跟著禁？台灣必須有科學判斷，事實證明十一萬件的抽查從來沒有問題。

謝長廷指出，在台灣提到這個問題，很多人就罵「媚日」、「不顧人民健康」，其實這是一種牽制，被泛政治化地誤導推向反日陣營。台灣要以科學為根據，符合國際標準，以國際的語言和國際溝通，否則未來如何參加「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等國際組織。

據日本貿易振興機構統計，二○一六年日本農林水產品對中出口額排名第四，達八百九十九億日圓（約二百四十八億台幣）。一旦中方放寬管制，日本將可進一步擴大對中出口。但中國既然能將十三億人口關心的食安問題，做為日中關係增溫的禮物，這份禮當然不會「白送」。

消息人士指出，中國應該不會馬上全面開放十都縣的日食進口，除考量國內反對聲浪仍高外，還可能藉此牽制台灣。若中國刻意保留宮城、福島、茨城、櫪木、群馬五縣，而優先開放埼玉、千葉、東京、新潟、長野等五都縣，透過有心人士的裡外呼應，炒熱輿論加強壓力，台灣政府將更難鬆綁。