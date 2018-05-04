中國南海3礁部署飛彈 只缺駐軍

2018-05-04

中國首次在南沙群島部署飛彈

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國財經媒體CNBC二日引述第一手接觸美國情報報告的消息人士說法，中國已悄悄在南海三個島礁前哨部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈系統，若經證實，這代表中國首次在南沙群島部署飛彈。

CNBC引述的未具名消息人士指出，根據美國情報評估，這些飛彈是在過去三十天當中移到永暑礁、渚碧礁和美濟礁。這是中國繼今年初在南沙群島永暑礁和美濟礁設置新的電波干擾設施後的最新部署行動。

一名五角大廈官員被問及此事時表示，進一步軍事化前哨據點，只會升高緊張，製造更大不安。中國國防部暫無回應，外交部發言人華春瑩三日在例行記者會上重申中國對南沙群島及週邊海域擁有「無可爭辯」的主權，在此處的和平建設活動「包括部署必要國土防禦設施」，是維護中國主權和安全所需。

CNBC的報導指出，中國部署的武器包括陸基超音速反艦巡弋飛彈「鷹擊—12B」（YJ-12B），可攻擊島礁週邊二九五海里（約五四六公里）範圍內的水面船隻；長程地對空飛彈「紅旗—9B」（HQ-9B），估計射程一六○海里（將近三百公里）。此外， 永興島和附近的西沙群島的衛星影像也已見類似的武器。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）南海問題專家波林（Greg Poling）說，「這會是南沙群島首見部署飛彈」；由於去年中國已在南海島礁打造了飛彈掩體，並在更北邊的永興島部署這類飛彈系統，最新部署行動並不令人意外，但會是中國朝主宰南海跨出的一大步，「在此之前，…你知道中國在監視你的一舉一動，現在你會知道你是在中國飛彈射程內活動，這是相當大的威脅」。

永興島的角色是中國在南海的行政和軍事中心。此前，中國已在永暑礁、渚碧礁週邊人造島礁設置了深水港、雷達陣列、機棚、通訊設施、辦公室以及長度足以供軍機起降的跑道。

可輕易壓倒其他主權聲索國

美國候任太平洋司令戴維森上月向參議院表示，中國在南海的「前進行動基地」顯然已經完成，「只缺部署部隊」，他說一旦派駐部隊，「中國將能夠往南數千英里擴展其影響力，向大洋深處投射武力」；中國可能利用這些基地挑戰美國該區勢力，且「輕易就能壓倒其他南海主權聲索國的軍力」，「在所有假設情況下，中國已經能夠不經與美國一戰就控制南海」。