川普撂話核選項 終結非法移民

2018-04-03

連發七推文痛斥 牽拖夢想者

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日再度「推特治國」，連續發文抨擊民主黨和墨西哥政府怠於阻止非法移民潮，導致國家愈來愈危險，揚言不再談判「童年入境暫緩遣返（DACA，俗稱夢想者）」計畫，更威脅廢止「北美自由貿易協定（NAFTA）」。對此，墨西哥總統大選民調前二高的候選人一致砲轟川普，強調將對川普「硬起來」，不再讓墨國任人宰割。

川普一日和二日早上，一共發表七則推文痛斥邊境移民問題，稱美國邊防警衛隊無法正常執勤，因為民主黨支持的自由派法律太寬鬆，有人被逮也會馬上獲釋，導致非法移民「一拖拉庫」（原文為Caravans，指車隊）湧入。他呼籲國會立即通過更強硬的邊境法規，必要時可採終極手段「核選項」，並矢言不再針對DACA計畫存續與民主黨協商。據報導，福斯電視台一日早上播報逾一千名非法移民進入美國的新聞，川普可能在收看後忍不住發飆。

DACA計畫由前總統歐巴馬簽署行政命令執行，旨在為幼年跟隨親屬非法入境美國者，提供合法居住、求學和工作權利。川普去年九月宣布予以終止，不料命令被聯邦法院裁決暫緩生效，川普遂稱願意繼續執行DACA，條件是國會民主黨人放行美墨邊界圍牆計畫，但協商迄今未果。川普一日聲稱，非法移民搶著「佔DACA便宜」、「DACA已死」，並批民主黨人「錯過大好機會」，未能保護「夢想者」。

川普接著向墨西哥開砲，指墨國當局在防堵非法移民上，「付出太少，甚至完全沒有付出」。他認為，墨國的邊境法可在其境內擋下非法移民，不能讓非法移民進入邊境法不甚有效的美國。倘若墨國未能阻止毒梟和非法移民進入美國，他將斬斷墨國的搖錢樹—NAFTA。美、墨和加拿大正在重談該協定，川普此言恐使談判雪上加霜，下次三方正式會談預計本月內舉行。川普也重申，墨國須在邊境一事上協助美國，且美墨邊界圍牆勢在必行。

墨硬起來 兩候選人回轟川普

與此同時，墨西哥總統大選七月一日登場，以至少十八％的民調差距傲視群雄的左派候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador），一日反擊川普對墨西哥的指責，指出不論安全或社會問題，都無法僅靠一道圍牆解決，批評川普外交政策錯誤，且對墨國人態度輕蔑；接著又稱，國家或人民將不再淪為外國政府的「皮納塔（Pinata）」，任人敲打。此為墨西哥的傳統節慶遊戲，須打破玩偶取得盛裝糖果。

民調第二的候選人安納亞（Ricardo Anaya）則誓言，要以「強悍且有尊嚴」的立場面對川普，要川普處理好美國境內的安全問題，還反諷美國擔心無證移民，正如墨國擔心槍械非法交易，「殺害我國人民的槍枝，有八成來自美國」。