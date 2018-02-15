北韓參加平昌冬奧 南韓買單逾8千萬

2018-02-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓統一部部長趙明均十四日主持南北韓交流合作推進協商會議，決定從南北韓合作基金中劃撥廿八．六億韓元（約八三九六萬台幣），作為北韓高官團、藝術團、啦啦隊、跆拳道示範團和記者團訪韓期間的差旅補助；北韓高官團四名代表金與正、金永南、李善權、崔輝的花費由另一個基金劃撥，北韓廿二名冬奧運動選手的費用則由國際奧委會支付。

另再援助下月冬季帕運

本次共有四二四名北韓代表，前往南韓參與平昌冬奧相關活動，其中包括由金正恩緋聞前女友、北韓牡丹峰樂團團長玄松月領導的「三池淵管弦樂團」約一四○人，以及素有「美女軍團」之稱的北韓女子啦啦隊共二二九人。南韓政府還將另開會議，決定援助北韓參加三月平昌冬季帕運的金額。

為了不違反針對北韓的國際制裁，南韓政府強調，相關款項不會交予北韓政府，而是讓平昌冬奧籌委會、大韓體育會、世界跆拳道聯盟等活動主辦方按實際墊付金額報銷。此前，南韓當局也曾於二○○二年釜山亞運、二○○三年大邱世大運、二○一四年仁川亞運，分別援助參賽的北韓運動員和啦啦隊，但金額均遠低於此次平昌冬奧。

學者痛批北韓流氓、敲詐

南韓總統文在寅希冀藉由差旅補助等作法向北韓釋出善意，吸引北韓進一步開放外交。華盛頓郵報則引述南韓釜山大學國際關係學者凱利（Robert Kelly）的說法：「北韓經常把外交、援助要求結合，尤其是現金援助，彷彿國際社會必須為了他們的出席特權付出代價。這就是北韓菁英的流氓、敲詐心態，不論是對自己的國民、南韓或其他談判對象。」