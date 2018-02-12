傳美情報員被俄詐騙 CIA斥虛構

2018-02-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）十日否認媒體指稱該局幹員去年在企圖向一名俄羅斯人買回美國國家安全局（ＮＳＡ）失竊的網路武器時，慘遭詐騙十萬美元（約兩百九十六萬台幣）公帑，但索回的網路武器早遭駭客集團使用，該名俄國人自願附贈提供有關美國總統川普在俄國召妓等不利資訊，也是舊聞。ＣＩＡ駁斥該報導純屬虛構，但川普看似認同，推文疾呼要肅貪除弊。

紐時與網路國安新聞網「攔截」九日引述美國與歐洲情報官員的話報導，為取回失竊的ＮＳＡ網路武器，ＣＩＡ去年曾與一名專門為俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）「喬事情」的俄國人交涉數月；該名身分不明、據稱能直通ＦＳＢ前局長帕楚雪夫的俄國人起初開價一千萬美元，但美方最後殺價到一百萬美元，並透過德國的美國商人充當中間人轉帳，買回ＮＳＡ與ＣＩＡ失竊的網路武器電腦程式碼，以及據稱是川普二○一三年在莫斯科飯店房間內與數名妓女廝混的影片。

雙方去年四月在德國柏林一家小酒吧「驗貨」，該名俄人交給美方中間人一個存有情報樣本的隨身碟，但美方情報機構隨即發現，隨身碟內所謂失竊網路武器樣本，根本就是早已被駭客組織「影子經紀人」公佈、還用來發動攻擊的網路武器，因而決定打退堂鼓。去年九月，雙方重啟談判，美方透過中間人提供十萬美元頭期款，該名俄人也陸續提供資料直到十二月，但多半是攸關二○一六年美國總統大選「通俄門」的資料，而非ＮＳＡ或ＣＩＡ的失竊網路武器。

紐時說，該名俄人在談判之初，曾在柏林俄國大使館向美方中間人出示一段約十五秒的影片，顯示一名男子在房間內走向兩名女子。影片沒有聲音，無法證實影片中男子就是川普。此外，美方也懷疑影片可能是俄國蓄意向美方釋出不利川普訊息的陰謀。紐時取得四份該名俄人企圖交給美國情報機構的檔案，分別針對數名川普助理，全都宣稱是俄方情報報告，但其內容幾乎全部取自新聞報導，並非秘密情報；書寫風格與文法也與典型俄國情報報告有所出入。

ＣＩＡ發表聲明駁斥遭訛詐十萬美元的「虛構故事」不實，真正被訛詐者是撰寫此事的紐時記者羅森伯格與「攔截」記者瑞森。但向來敵視紐時等主流媒體的川普，卻在「推特」上轉發紐時這則報導，語帶認同地要民眾了解一下到底發生什麼事，並重申其知名競選口號之一「抽乾沼澤」（意指對華府政壇肅貪除弊）。