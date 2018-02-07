中國南海軍事設施 幾完工

2018-02-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕菲律賓媒體五日披露，中國在七座與菲國發生主權爭議的南海島礁大興土木，建築海空軍事設施，而從取得的照片顯示，相關設施幾乎全數完工。面臨遏阻中國南海軍事化不力抨擊的菲國總統杜特蒂六日宣布，禁止他國在菲國「班哈姆高地（Benham Rise）」海域進行任何科學研究。

班哈姆高地海域

菲禁止他國研究

杜特蒂五日在內閣會議上下令，基於「國安考量」，將嚴禁所有外籍船隻在「班哈姆高地」海域從事研究或捕撈，任何侵入者將遭菲國海軍「驅逐」。他表示，已對美國、日本與南韓等組織發出的二十六張許可證將撤銷。菲國三週前才核准中國在該處進行探究，該海域不在南海內，也與中國沒有主權糾紛。

菲律賓「每日詢問報」報導，從去年六月至十二月拍攝的照片顯示，中國在永暑礁、渚碧礁與美濟礁等三座最大島礁的跑道已完工或準備啟用。島上也建有燈塔、雷達站、飛機棚，以及多層樓建物；在另外四座較小島礁：南薰礁（Burgos）、華陽礁（Calderon）、西門礁（McKennan）以及赤瓜礁（Johnson South）上，可見到直升機停機坪、風力發電機及通信塔。

報導說，這七座與菲國有主權爭議的島礁已被建為中國的海空軍事基地，幾乎沒有單純的民用設施。

杜特蒂發言人羅克回應該報導說：「我們還能做什麼？我們不僅繼續依賴誠意，也期待身為聯合國安理會常任理事國的中國，遵守禁止動武的原則。」他還說：「現在總統維持與中國緊密關係的立場，所以他們沒有理由動用那些島嶼上的武器。」

不過，菲國總統府六日澄清，外國船隻仍可在班哈姆高地進行研究，但須經過更嚴格審核。馬拉坎南宮發言人羅奎表示，杜特蒂的說法不算是禁令，外國船隻今後除了向菲國外交部、農業部等單位申請外，還必須取得國家安全顧問辦公室批准。