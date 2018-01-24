北韓刷存在感 冬奧開幕前閱兵

2018-01-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著南韓平昌冬季奧運逼近，南北韓的互動加倍受到矚目。然而，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」廿三日指出，北韓政府將改立二月八日為該國「建軍節」，時間點正好落在冬奧開幕前一日，外界質疑北韓可能正在為閱兵做準備，南韓國防部已密切注意情勢變化。

重兵部署平壤附近 疑為閱兵演練

韓聯社指出，平壤當局決定將二月八日定為「建軍節」，作為第一代領導人金日成一九四八年將朝鮮人民革命軍發展成正規軍的紀念日，並將原先的四月廿五日改立為「朝鮮人民革命軍成立日」，紀念金日成一九三二年創建第一支抗日游擊隊。北韓朝中社強調，平壤當局將舉行「各種活動」，讓軍隊、勞動黨黨員和民眾「隆重慶祝二八建軍節」。

北韓在一九七八年以前，都是在二月八日慶祝建軍節，由於下月適逢北韓「二八建軍節」七十週年，因此將建軍節改回二月八日，分析指北韓將有理由舉行閱兵，以展現軍事實力，南韓國防部也視北韓此舉為閱兵前兆。韓聯社更引述南韓國防部一名官員說法指出，從衛星影像觀察到，大約一萬三千名士兵和兩百輛裝備車，近日已部署在平壤附近的「美林機場（Mirim）」，可能正在為閱兵進行演練，南韓方面將密切監測，以便研擬適當的反制措施。

暌違兩年 南韓官員訪北韓

與此同時，南北韓因冬奧而生的友好關係持續開展，在北韓藝術表演團先遣隊日前赴南韓江陵勘查下月表演場地後，由十二位南韓官員組成的南韓代表團，也為了雙方即將在金剛山合辦藝文活動，以及女子冰球聯隊在元山馬息嶺滑雪場聯合訓練，暌違兩年於廿三日抵達北韓展開三天實地考察，也將有航空專家前往葛麻機場探查，再依檢查結果決定是否舉行演出和飛機運行。

北韓廿三日也正式通知南韓有關北韓藝術團在平昌冬奧期間訪韓演出的時間表，表示計畫於二月八日在江陵藝術中心、二月十一日在首爾國立劇場舉行演出。藝術團會在二月六日由京義線陸路訪韓，十二日原路返回。

北韓團拒訪封場 南韓民眾批政府過度保護

此外，針對日前北韓藝術團訪南韓期間，南韓示威民眾焚燒金正恩肖像，北韓方面嚴厲譴責此為「玷汙北韓領導人的不可原諒的暴行」，並聲稱若這些「叛國賊、神經病」逃過懲罰，將拖延兩韓建立強大國家的進程。另一方面，南韓「中央日報」則說，部分民眾指責南韓政府過度保護北韓藝術團，包括封鎖採訪現場、蠻力阻止採訪，以及北韓團未回應記者提問等。