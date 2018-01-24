因應影片時代 臉書推出時間新單位

2018-01-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了因應影像時代爆炸性需求，臉書廿二日正式推出時間新單位「Flick」的原始碼供大眾取用，長度為一秒的七．○五六億分之一，與現有十億分之一秒「奈秒」（nanosecond）相比，能更精確計算、傳輸影格率及音訊取樣頻率，有助解決影像發送端與接收端資訊當前面臨的完全同步難題。

長度為一秒的七．○五六億分之一

一般人日常生活當然用不上這麼細微的單位，但看影片就能感受到當中差異。一切可從人眼奧妙說起：由於視覺暫留現象，以每秒十至十二幀的速率播放時，就會看來連貫；影格率（幀率）到了卅赫茲（Hz），開始感覺流暢。每秒播放張數愈多，影像就愈平滑連續，因此影視圈高幀率產品不斷推陳出新，重視視覺效果的電子遊戲界也當然不忘高幀率模式。

但幀同步一直是個問題，以卅赫茲的影格率為例，單幀持續時間是除不盡的三三三三三三三三．三三「奈秒」；改用臉書去年開始構想的新計時單位來算，才是精準的二三五二萬「Flick」，且不論影片是廿四赫茲、廿五赫茲、四十八赫茲、五十赫茲、六十赫茲、九十赫茲、一百赫茲、一二○赫茲，全部可得整數「Flick」。

因此，就理論上而言，從計時新單位「Flick」下手，不論幀結構或音訊取樣頻率，同步問題皆可一併解套，發送端將可確保接收端得到完全一致的資訊。至於事實是否可行，有待程式設計師親手驗證。