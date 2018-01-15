曾洩密給維基解密 美跨性別大兵將選參議員

2018-01-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕犯下美國史上最大洩密案而遭重判卅五年、稍後獲減刑，並於去年出獄的跨性別士兵雀兒喜．曼寧（原名布萊德利．曼寧），將投身今年十一月的國會期中選舉，挑戰尋求第三任的現任馬里蘭州聯邦參議員卡定（Ben Cardin）。若當選，可望成為美國史上第二位跨性別民代與首位跨性別國會議員。

根據十一日送交聯邦選舉委員會的文件，來自馬州貝塞斯達的曼寧被列為民主黨候選人。曼寧十三日不願證實是否已遞交參選文件或確定參選，僅表示將在近日內發表聲明。華盛頓郵報指出，曼寧若真想讓自己的名字出現在選票上，還必須向馬州選務機關遞交文件；此外，以民主黨人身分參選，曼寧還必須參加預定今年六月底舉行的民主黨黨內初選。

曼寧有意進軍國會的消息，最早是由保守媒體「紅色馬里蘭」透過「推特」披露，令馬州政壇詫異。曼寧的主要對手是尋求連任的資深民主黨參議員卡定。現年七十四歲的卡定二○○六年首度當選參議員至今，募款基礎堅實，公認在州內無敵手，但是否能輕取具有全國知名度的曼寧則仍在未定之天。面對可能來自曼寧的挑戰，卡定的發言人僅表示，卡定期待與馬州選民進行議題辯論與對話。

現年卅歲的曼寧在二○一○年時將超過七十萬筆機密檔案、影片、外交電文與戰地紀錄外洩給爆料網站「維基解密」，揭發美軍與盟國掩蓋的不法之舉與可能罪行，但也危及美軍與阿富汗線民安全；曼寧因此被反戰與反秘密倡議人士視為英雄，卻被當權派斥之為叛國者。曼寧在二○一三年被以間諜等罪名定罪與重判卅五年，二○一七年初獲即將卸任的前總統歐巴馬寬赦，減刑為七年，同年五月十七日出獄，並移居馬里蘭州。

自稱「跨性別女性」（trans woman）的曼寧生為男性，在洩密案受審期間坦承有性別認同障礙，改名為「雀兒喜」。曼寧服刑時曾企圖自殺與絕食，最後終獲軍方同意讓她接受荷爾蒙治療。在曼寧之前，美國已有跨性別人士成功進軍政壇，去年當選維吉尼亞州眾議員的丹妮卡．羅姆（Danica Roem），是美國史上首位當選民代的公開跨性別者。