日擬採購F-35B 出雲號升級航艦

2017-12-26

反制中國軍機進逼東、南海

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本共同社二十五日引述政府消息人士報導，防衛省正考慮購買可垂直起降的F-35B匿蹤戰機，供海上自衛隊直升機護衛艦「出雲號」使用。由於此舉形同讓出雲號這艘「準航艦」戰力大幅升級，且日本在二次世界大戰後被禁止擁有攻擊型航艦，料將引發中國等鄰國反彈。與此同時，南韓軍方消息人士也說，當局已開始討論是否引進少量F-35B，部署在其「獨島級」兩棲突擊艦上。

F-35B可垂直起降 強化離島防禦

F-35「閃電二式」系列戰機乃美軍現役兩大匿蹤戰機之一，F-35A屬傳統起降型，F-35C為艦載機，F-35B則具短程起降（STOL）和垂直起降（VTOL）能力。消息人士指稱，引進F-35B將有助於遏止中國擴張海洋勢力。由於距離日本本土較遠的西南諸島機場跑道較短，部署F-35B可望強化宮古島、石垣島、與那國島、南大東島、北大東島等離島的防禦，執行警戒與監視任務，擴大日本戰機的活動範圍，尤其與那國島距離東台灣不過約百公里，距釣魚台列嶼亦僅約一五○公里。

若出雲號升級 中國勢必抗議

據報導，原已決定採購給航空自衛隊使用的四十二架F-35A，部分將改為F-35B，或另案追加採購F-35B，料將寫入明年下半年修改的「防衛計畫大綱」。不過，正式名稱為「出雲級護衛艦」的出雲號一旦搭載F-35，在軍事上將擁有航空母艦地位；由於日本不得擁有超過自衛所需最小限度的攻擊型航艦，如何自圓其說將是問題。

日本時報（Japan Times）同日報導則指出，若F-35B搭配出雲號的構想成真，中國及其他鄰國可能視此為違反日本在二戰後的「專屬防衛」政策。中共黨媒「環球時報」曾批評，出雲號可搭載固定翼戰機，實際上就是「輕航艦」。

出雲號與同級第二艘護衛艦「加賀號」，全長皆達二四八公尺，最多可搭載十四架直升機。消息人士指出，兩艦的艦首可改成讓戰機更易起飛的跳板，甲板塗上耐熱塗料，增加艦上的航空燃油儲存、彈藥庫和戰管功能，還有新建兩棲攻擊艦的方案。

南韓也有意採購 部署獨島級兩棲艦

另一方面，南韓也傳出軍方考慮購入六架F-35B，部署在已服役的獨島級兩棲突擊艦首艘「獨島號」及建造中的第二艘「馬羅島號」上。獨島號可搭載直升機，但其甲板的材質無法承受戰機起降的高溫或摩擦，南韓當局將再考慮是否重新設計獨島號等的甲板。南韓二○一四年即決定採購四十架F-35A，預定明年起到二一年間陸續服役。