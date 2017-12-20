經濟學人：中國銳實力 滲透西方

2017-12-20

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「經濟學人（The Economist）」雜誌十四日以中國的「銳實力（sharp power）」為封面故事，指稱「銳實力」已是中國影響力的新樣貌：北京正利用這種談不上是「硬實力」、卻又比「軟實力」更具傷害性的力量，使海外批判聲音消音，悄悄形塑對其有利的民意。

報導列舉澳洲勞工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）因收受中國富商黃向墨政治獻金「挺中賣澳」被迫辭職，以及紐西蘭華裔國會議員楊健（Jian Yang）被揭發隱瞞曾在中國接受軍事情報訓練，並任教於中國軍方培訓情報員院校兩個例子，指出不僅澳、紐政府警覺，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）也著手了解中國滲透程度。

報導指出，中國也積極染指歐洲，德國情報機構近日指控中國利用虛設帳號，透過社群媒體接觸國會議員、公務員等，提供好處建立關係，以期「蒐集訊息、招募線人」。中國情報員也設法培養英國政壇明日之星，加拿大情報機構更早在二○一○年就警告，若干省級政府閣員和職員可能是「影響力代理人」。

導引、收買或威嚇政治影響力

「銳實力」一詞由華府智庫「美國國家民主基金會（NED）」提出，係指藉由操控、施壓，穿透、滲入目標國家的政治、社會環境以發揮影響力，不同於利用軍力或經濟力量發揮的「硬實力」，也非灌輸文化、價值觀的「軟實力」。紐西蘭坎特伯里大學中國問題專家布萊迪（Anne-Marie Brady）指此為「導引、收買或威嚇政治影響力」的「一場新全球戰役」。

顛覆國外政媒學界 讓批評消音

中國發揮的「銳實力」不僅包括行之多年的拒發簽證、在西方廣設孔子學院、對外大舉投資等手法，而且更凶險：設法滲透、顛覆政治、媒體和學術界，暗中鼓吹中國正面形象、塑造民意，同時扭曲資訊壓制異議和論辯，使人權、政治等議題的批評聲音消失。