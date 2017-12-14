提勒森︰美願不設前提與北韓談判

2017-12-14

不再堅持放棄核武為條件 談天氣也可以 金正恩仍嗆「殊死戰」

〔駐美特派員曹郁芬、編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國副秘書長費特曼上週出訪北韓，十二日在聯合國安理會閉門簡報後表示，北韓官員「同意防止戰爭是很重要的事」，強調此行是展開協商的重要開端。同日，美國對北韓的態度出現軟化跡象，國務卿提勒森表示，美國願在沒有預設條件下，與北韓展開首次直接談判，但北韓必須先停止核武測試。不過，北韓官方媒體十三日仍釋出恫嚇言論，引述領導人金正恩聲稱，北韓將不惜代價地持續實現核武大業，將在對「帝國主義者與美國的殊死戰」中獲勝。

美國此前堅持北韓放棄核武為談判前提，提勒森十二日在智庫「大西洋理事會」的演說內容，則接近中國倡議但美國不願接受的「雙暫停」政策。提勒森說，北韓已挹注高昂成本發展核武，美國並未預期北韓會以放棄核武為先決條件，美國總統川普也很務實，「我們要的只是開始談」，但需要一段「安靜的時間」，以展現平壤已做好談判準備。他說：「如果你們要的話，我們可以談談天氣，我們可以談談是要方桌還是圓桌。」大家先坐下來，然後為可能願意達成的目標設定路線圖。

提勒森說，美國不能接受北韓擁核，是因為不相信平壤只會以此做為嚇阻工具，而是從中獲取商業利益，中國和俄羅斯都遵守某種程度的防擴散協定，但美國不相信北韓。過去紀錄證明，平壤並非可以信任的夥伴。當然，美國也做了軍事行動的準備，以防止外交努力失敗，但他不希望看到美軍被迫發動先制攻擊。若外交手段失敗，美國被迫採取軍事行動，將是他個人的失敗。

中俄樂見對話 日韓主張持續施壓

對於提勒森前述說法，俄羅斯表示歡迎，稱此為「有建設性的聲明」、「與俄國方向一致」。中國外交部也表示，提勒森的說法符合中國一貫主張，樂見雙方推動對話。不過，日本內閣官房長官菅義偉重申，日本主張繼續透過制裁向北韓施壓，迫使平壤放棄發展核武。南韓也持續針對北韓威脅舉行軍事演習。

與此同時，金正恩十二日在第八屆軍需工業大會上表彰洲際彈道飛彈「火星-15」的研發人員，頒發象徵最高榮譽的金日成、金正日勳章。金正恩說，黨和人民不惜代價，搏命研發出原子彈、氫彈、洲際飛彈等，實現核武大業，躍升全球最強的擁核與軍事強權，「我們要持續發展國防工業，我們將會在對帝國主義者與美國的決一死戰當中，贏得勝利」。