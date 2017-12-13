挺中賣澳 澳政治明星再辭參議員

2017-12-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲政府擔憂中國用金錢堆築影響力，藉以干預內政、改變澳洲在國際事務的立場，五日甫宣布制定新法，明文禁止外國政治獻金；然而，勞工黨參議員山姆．鄧森（Sam Dastyari）近來卻屢次爆出「賣澳」醜聞，不僅收受中國富商黃向墨的政治獻金、有違黨意地支持中國的南海政策，還被踢爆對黃向墨通風報信。不敵壓力，鄧森繼辭去數個重要黨職之後，十二日再宣布辭去參議員職務。

鄧森十二日在雪梨宣布：「經過熟思熟慮後，我心意已決，對於聯邦國會的勞工黨黨團而言，我所能做出最好的事情，就是二○一八年不再返回參議院。回想那些導致我決定離開參院的事件，我想要說，我向來對得起在國會的宣誓，也一向本著誠信行事。我仍是忠誠、愛國的澳洲人。」

澳洲媒體今年披露巨額捐款給自由黨、勞工黨的中國富商黃向墨和周澤榮可能是中國政府代理人後，引發輿論譁然。同時，鄧森被發現和黃向墨交往頻繁。黃向墨的公司去年曾支付一筆合法的政治獻金給鄧森；他倆也曾一同出席一場為中國媒體辦的記者會，鄧森並在會中對南海議題發表與勞工黨立場相左的說法；二○一五年，鄧森訪問香港時，也曾向勞工黨的外交事務發言人施壓，拒絕接見一名中國異議人士。

澳洲總理滕博爾十一日向澳洲廣播公司踢爆，鄧森曾告訴黃向墨他的電話可能遭情報單位監聽，痛批鄧森「明顯倒向他國政府或政權的利益」，指控勞工黨「沒有把澳洲放在最優先」。