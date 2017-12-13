衝著川普來 馬克宏號召救地球

2017-12-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普六月初兌現選前政見，正式宣布退出前總統歐巴馬兩年前在《聯合國氣候變遷綱要公約》第廿一屆締約方會議（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ２１）催生的《巴黎氣候協定》。五月上台的法國總統馬克宏十二日再度擔任東道主，在巴黎召開「一個地球高峰會」（One Planet Summit），十一日更公布多年期研究獎助金的十八名得主，其中十三人來自美國一流學術機構，矢言「讓地球再次偉大」，顯然旨在承接氣候變遷議題共主地位，與口口聲聲強調「讓美國再度偉大」的川普對嗆。

讓地球再次偉大 嗆川普要負歷史責任

馬克宏十一日在巴黎創業園區「Ｆ站」（STATION F）歡迎獎助金得主及其計畫進駐法國與歐洲，包括美國普林斯頓大學、史丹福大學、哈佛大學等頂尖學術機構的科學家，「因為我們決定要提供更豐富的資源，以及完全認同你們正在做的事」。這項獎助計畫吸引近百國逾五千名人才角逐，最高獎助金額上看一五○萬歐元（約五三七○萬台幣），明年還有另一輪補助可申請，屆時法國和德國將共同贊助五十項因應氣候變遷的三至五年期計畫，法國政府與研究機構將合力出資六千萬歐元（約二十一．五億台幣）。

馬克宏十一日告訴美國CBS News，川普退出巴黎協定的「極度激進」決定，反促成各國政府與民間團結，川普必須為此承擔歷史責任；至於川普傾向重談協定，馬克宏直言非當前選項，相信川普數月後會回心轉意。

由法國、聯合國和世界銀行共同舉辦的「一個地球峰會」，定義為「氣候金融日」，旨在敦促富裕國家與投資者加碼對抗全球暖化，逾五十國領袖齊聚一堂，但川普並未受邀。以法國政府主控的全球最大電力生產商「法國電力公司」（ＥＤＦ）為例，十一日承諾投入二五○億歐元（近九千億台幣），自二○二○至三五年擴大發展太陽能計畫。

歐洲能源巨擘 擬發行綠色債券救地球

此外，ＥＤＦ、義大利國家電力公司（Enel）、西班牙跨國電氣公司「伊比德羅拉」（Iberdrola SA）、英國「蘇格蘭南方能源公司」（SSE）等歐洲能源巨擘，也打算發行綠色債券拯救地球。根據巴黎協定，至二○二○年，全球富國的公、私部門應每年提供千億美元，協助開發中國家應對環保危機。不過，據非政府組織「樂施會」（Oxfam）估計，目前實際投入金額僅約四十至八十億美元。