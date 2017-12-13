紐約客運站恐攻 兇嫌：報復美轟炸IS

2017-12-13

孟加拉裔嫌犯 持依親簽證赴美

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓的交通樞紐「紐新航港客運總站」（Port Authority Bus Terminal），當地十一日清晨發生土製「管式炸彈」爆炸事件，造成二十七歲孟加拉裔嫌犯烏拉（Akayed Ullah）在內的四人受到輕重傷，本案已被定調為恐怖攻擊，警方已依製造恐怖主義威脅、支持恐怖主義行為、非法持有武器等罪名起訴烏拉。當場被警方逮捕的烏拉供稱，他刻意選在耶誕節期間行動，目的是報復美國轟炸極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」。

引爆自製炸彈 意圖自殺攻擊

這起爆炸事件發生在十一日上午約七時半的通勤尖峰時段，地點位於曼哈頓中城第四十二街與第八大道間「紐新航港客運總站」旁的地下道，與著名地標時報廣場僅隔四個街區。炸彈引爆後產生大量煙塵，地鐵、客運站內的乘客緊急疏散，道路短暫封閉，多條地鐵路線一度暫停服務。所幸炸彈品質粗劣，殺傷力不大，僅造成三名民眾輕微身體不適，地鐵站結構也未損傷。烏拉隨後遭四名英勇警員壓制在地，並及時拆卸炸彈，避免傷害擴大。

警方表示，烏拉自製的「管式炸彈」長約三十公分，內含作為炸藥的火柴頭、九伏特電池、作為引信的耶誕燈飾金屬絲等。烏拉以魔鬼粘和束線將炸彈綁在腰際，疑似意圖發動自殺攻擊。

警方初步調查結果顯示，「孤狼」犯案的烏拉為孟加拉裔移民，七年前使用依親簽證來美，持有綠卡並定居於紐約布魯克林區，炸彈是參考網路資料製作而成。烏拉供稱，發動攻擊是為了報復美國在敘利亞空襲ＩＳ，並參考去年十二月耶誕假期前的德國柏林市集卡車衝撞事件，作案地點則是從地鐵站的耶誕節海報中選定。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，烏拉應是受ＩＳ影響而發動攻擊，但不屬於ＩＳ成員。

炸彈客烏拉 在孟國無犯罪紀錄

這是紐約繼感恩節假期貨車衝撞事件後，兩個月內第二起受ＩＳ啟發的恐攻。烏拉家人事後發表聲明，對於攻擊造成的影響及烏拉的罪行感到「心碎和悲痛」，但也對警方在無律師陪同下詢問一名正在高中上課的烏拉親戚感到「怒不可遏」。孟加拉政府也公開譴責「任何地方、任何形式的暴力極端主義」。孟國警方則說，烏拉在當地並無犯罪紀錄，上次返國是在今年九月。

  • 二十七歲孟加拉移民烏拉十一日上午在紐約曼哈頓的交通樞紐引爆自製炸彈。（法新社）

    二十七歲孟加拉移民烏拉十一日上午在紐約曼哈頓的交通樞紐引爆自製炸彈。（法新社）

  • 二十七歲孟加拉移民烏拉十一日上午在紐約曼哈頓的交通樞紐引爆自製炸彈。攻擊事件發生後，警方在時報廣場附近的紐新航港客運總站站崗。（美聯社）

    二十七歲孟加拉移民烏拉十一日上午在紐約曼哈頓的交通樞紐引爆自製炸彈。攻擊事件發生後，警方在時報廣場附近的紐新航港客運總站站崗。（美聯社）

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