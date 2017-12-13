紐約客運站恐攻 兇嫌：報復美轟炸IS

2017-12-13

孟加拉裔嫌犯 持依親簽證赴美

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓的交通樞紐「紐新航港客運總站」（Port Authority Bus Terminal），當地十一日清晨發生土製「管式炸彈」爆炸事件，造成二十七歲孟加拉裔嫌犯烏拉（Akayed Ullah）在內的四人受到輕重傷，本案已被定調為恐怖攻擊，警方已依製造恐怖主義威脅、支持恐怖主義行為、非法持有武器等罪名起訴烏拉。當場被警方逮捕的烏拉供稱，他刻意選在耶誕節期間行動，目的是報復美國轟炸極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」。

引爆自製炸彈 意圖自殺攻擊

這起爆炸事件發生在十一日上午約七時半的通勤尖峰時段，地點位於曼哈頓中城第四十二街與第八大道間「紐新航港客運總站」旁的地下道，與著名地標時報廣場僅隔四個街區。炸彈引爆後產生大量煙塵，地鐵、客運站內的乘客緊急疏散，道路短暫封閉，多條地鐵路線一度暫停服務。所幸炸彈品質粗劣，殺傷力不大，僅造成三名民眾輕微身體不適，地鐵站結構也未損傷。烏拉隨後遭四名英勇警員壓制在地，並及時拆卸炸彈，避免傷害擴大。

警方表示，烏拉自製的「管式炸彈」長約三十公分，內含作為炸藥的火柴頭、九伏特電池、作為引信的耶誕燈飾金屬絲等。烏拉以魔鬼粘和束線將炸彈綁在腰際，疑似意圖發動自殺攻擊。

警方初步調查結果顯示，「孤狼」犯案的烏拉為孟加拉裔移民，七年前使用依親簽證來美，持有綠卡並定居於紐約布魯克林區，炸彈是參考網路資料製作而成。烏拉供稱，發動攻擊是為了報復美國在敘利亞空襲ＩＳ，並參考去年十二月耶誕假期前的德國柏林市集卡車衝撞事件，作案地點則是從地鐵站的耶誕節海報中選定。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，烏拉應是受ＩＳ影響而發動攻擊，但不屬於ＩＳ成員。

炸彈客烏拉 在孟國無犯罪紀錄

這是紐約繼感恩節假期貨車衝撞事件後，兩個月內第二起受ＩＳ啟發的恐攻。烏拉家人事後發表聲明，對於攻擊造成的影響及烏拉的罪行感到「心碎和悲痛」，但也對警方在無律師陪同下詢問一名正在高中上課的烏拉親戚感到「怒不可遏」。孟加拉政府也公開譴責「任何地方、任何形式的暴力極端主義」。孟國警方則說，烏拉在當地並無犯罪紀錄，上次返國是在今年九月。