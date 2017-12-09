分享打電動 英男狂撈五億

2017-12-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在無遠弗屆的網路時代，不僅成名方法無奇不有，賺錢模式也不斷推陳出新。先前在跨國「特易購」（Tesco）量販店工作的廿六歲英國男子米德爾頓（Dan Middleton，見圖，取自網路），過去一整年就靠線上遊戲打出「錢途」，他把遊戲破關過程放上影片分享網站「YouTube」，竟引來一千六百八十七萬多名同好訂閱，影片觀看總次數破一百億次，今年共締造一二三○萬英鎊（約五億台幣）廣告收入，被美國《富比世》雜誌封為今年最賺錢的影片部落客（YouTuber）。

米德爾頓在YouTube化名「DanTDM」。還在北安普頓大學唸書時，先以「精靈寶可夢GO」（Pokemon GO）遊戲起家；現在改專攻以各種材質方塊自由打造世界的「當個創世神」（Minecraft ），四年前結為連理的愛妻潔瑪（Jemma）就是他的最佳玩伴。

線上邊玩邊解說破關妙法，米德爾頓還對網友傳授密技，原預設五至十歲小孩有興趣，沒想到引來的是大批中年粉絲。結果所有影片觀看次數加總高達一一○億，讓他成了YouTube定義的「專業」部落客，更締造「『當個創世神』專門影片頻道最多觀看次數」金氏世界紀錄。

締造影片最多觀看次數

更由於影片動輒上千人點閱，符合「YouTube合作夥伴計畫」（ＹＰＰ）標準，他透過影片中放送的廣告，可拆帳拿到總收益六十八％；又每千次觀看就能分到一．一英鎊，才讓追隨者眾的他輕易「點石成金」。

此外，他去年七月起在全球展開十五個月巡迴表演，九十七場吸引廿五萬人共襄盛舉；其中辦在澳洲雪梨歌劇院的實況直播，不僅票全賣光，秒殺速度甚至締造雪梨歌劇院史上第二紀錄。

對於意外成名及瞬間竄升為富豪，米德爾頓始料未及，自稱還在學習如何成為年輕人的模範。他去年收入甚至排不上YouTube部落客前十名。