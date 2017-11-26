尼泊爾大選登場 中印幕後較勁

現任政府親印度 反對黨親中…
〔編譯孫宇青／綜合報導〕尼泊爾國會暨省級議會第一階段選舉廿六日登場，此為該國經歷內戰及轉型民主政體二十年來最重要的大選，對於深化民主制度、穩定國內情勢具有關鍵意義。更重要的是，親印度的現任政府與親中國的反對黨左派聯盟孰能勝出，將大幅牽動兩大鄰國在尼泊爾影響力消長。
尼泊爾此次聯邦議會及七個省級議會選舉，分為廿六日及下月七日兩階段進行，將由一五四○萬名選民，選出二七五名國會議員，包括一六五席為直接當選，以及一一○席政黨比例代表制，連同七個省級議會的換屆選舉，總計將產生逾八百名新科議員。路透指出，計票將在兩階段選舉均結束後展開，最快預計於下月中旬才會公布完整結果。
紐約時報指出，尼泊爾雖熬過一九九六至二○○六年的內戰，且制憲會議在○八年通過憲法修正案，正式廢除君主制、改為議會共和制，但國家迄今始終未能實現政治及社會穩定。例如，尼泊爾二○一五年遭遇兩次規模七以上強震，造成近九千人喪命，但災後重建速度緩慢，原因之一正是政府汰換頻繁，不到十年就歷經十位總理，導致國家進入「慢性混亂」狀態。
因此，繼今年中的地方選舉後，尼泊爾同一年第二度舉行大型選舉，被視為「國家歷史的巨大里程碑，尼泊爾脫胎換骨的過程」。現任總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）也表示，這一連串選舉將會「讓國家堅定地走向穩定與繁榮」。報導指出，德烏帕領導的尼泊爾國民大會黨（Nepali Congress），將對決尼泊爾共產黨（聯合馬列）和尼泊爾共產黨（毛主義中心）組成的左派聯盟，雙方選情激烈。
政治分析師指出，親北京的左派聯盟若順利執政，極有可能進一步開放中國投資，尼共（聯合馬列）秘書長波卡雷爾（Ishwar Pokharel）更已表明，此前遭德烏帕以合約「有誤」為由，所取消的中國葛洲壩公司在尼泊爾興建水壩案，在左派聯盟掌權後，將重新交予中國企業承包。換句話說，這場選舉將決定中國資金未來在尼泊爾基礎建設所扮演角色。
不過，就在兩大政治勢力角力之際，尼共（毛主義中心）的一個武裝分支近日在尼泊爾各地發動攻擊，包括向政治人物開槍、炸毀汽車、埋藏地雷等，導致至少十七人受傷，不乏重傷者。該組織領袖之一普恩（Om Prakash Pun）直言，採取行動是不滿尼共（毛主義）與尼共（聯合馬列）結盟，指前者違背許多革命理念，盼阻止選舉。為防範暴力衝突，當局已在各投票站部署三十萬名安全人員。