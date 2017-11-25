吉爾吉斯 政權首次和平轉移

2017-11-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯新任總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）二十四日宣誓就職，為該國總統民選以來的首次和平政權轉移。此前，吉國兩任前總統分別在二○○五年和二○一○年遭到推翻，第二次時曾發生族群暴力衝突，導致數百人死亡。

今年五十九歲的秦貝科夫，是教師出身從政，為吉國前任總理。他在吉國首都比斯凱克宣誓時接下國旗，穿上象徵總統的護胸，矢言維護「國家團結」。吉國總統依憲法規定一任六年，不得連任。

秦貝科夫致詞時使用吉爾吉斯語和俄羅斯語，引述吉國口傳史詩英雄瑪納斯（Manas）之啟發。他矢言對抗系統性貪汙，強調「打貪的無情作戰已經展開，淨化社會的條件已被創造」。

卸任總統阿坦巴耶夫亦參與就職大典，他是秦貝科夫的親密盟友，於大選期間力挺到底。阿坦巴耶夫執政期間，未進行真正改革，但這段時期相對穩定。

阿坦巴耶夫在就職大典上擁抱秦貝科夫，並自誇他執政期間讓國家免於崩潰。他強調：「國外政治學者說我們會分崩離析，但此情況並未發生。如今我們是獨立國家，我要感謝我的人民。」

秦貝科夫在十月十五日舉行的總統大選中，拿下五十四％的選票，此次被視為吉國獨立以來的最激烈選戰，反對派候選人巴巴諾夫（Omurbek Babanov）的得票率也超過三分之一。但大選觀察員指出，證據顯示選民遭到恐嚇，當局並動用行政手段來偏袒秦貝科夫。

吉爾吉斯是中亞唯一舉行競爭性選舉的國家，共有六百萬人口，多數是穆斯林，阿坦巴耶夫在位期間採取親俄外交政策，預計秦貝科夫將蕭規曹隨，但將面臨與中亞鄰國哈薩克的不睦關係。哈薩克總統納扎爾巴耶夫在吉國大選期間，明顯支持反對派的巴巴諾夫，兩國幾乎爆發貿易戰爭。