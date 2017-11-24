全球光害加劇 LED燈最大幫凶

2017-11-24

人造光源 恐干擾人體生理時鐘及動植物遷徙、生育

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《科學進展》（Science Advances）期刊22日公布的最新研究指出，世界各地的光害問題日益嚴重，從2012至2016年的衛星數據顯示，地表上的戶外人工光源照射，以每年2.2%的速度增長，而人們視為環保省電的LED燈，正是加劇光害的肇因之一。

德國地球科學研究中心（GFZ）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）合作，使用其索米國家極軌夥伴關係（Suomi NPP）衛星 ，以搭載在該衛星上的可見光紅外線成像輻射儀（VIIRS），分析2012年至2016年間，每年10月的夜間燈光。VIIRS也是全球第一個專門設計用來收集陸地、大氣、冰層和海洋在可見光和紅外線波段的輻射圖像儀器。

研究發現，全球最亮之地為美國、荷蘭、西班牙和義大利等國，夜間燈光相對穩定，但光害正在增加。亞洲、非洲和南美洲的多數地區，夜間人造燈光照明也急遽上升。

研究顯示，LED燈是造成光害的原因之一。此種光源確實省電，但也因此更為廣泛使用，進而加劇光害。專家稱此為「反彈效應」，就如人們購買節能車輛後，反而更常或增加駕駛。另外，LED燈所導致的光害可能遭到低估，因為衛星裝置無法偵測到許多LED燈發出的藍光，所以實際光害可能更糟。

相較之下，葉門和敘利亞等少數戰亂地區，其光害問題大幅減少，而澳洲光害也明顯下降，但原因是研究初期發生多次野火影響計算，研究人員無法進行輻射分析，只好把野火發生地區排除在外。

研究主筆基帕強調，人們裝置的LED燈愈來愈多，點亮了以前不會點亮之處，像是公園裡的腳踏車道，或是通往小鎮外的公路路段，但因這些燈光增設，反而抵銷原本節省下來的能源。

LED燈 應選黃橘色

研究指出，人造光源遽增所造成的生理影響甚大。人類的睡眠可能遭到擾亂，進而影響健康；鳥類、魚類、兩棲類和昆蟲的遷徙和生育恐受干擾；植物生長期間可能也會出現異常。

專家建議，人們應使用低強度的燈光，並於離開時隨手關燈。LED燈應儘量選擇黃橘色，而非對人類和動物傷害最甚的藍或紫色；增加夜間光源必能降低犯罪率的觀念也應受到檢討。