中國特使到訪 北韓爆打造新潛艦

2017-11-18

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕中共中央對外聯絡部部長宋濤十七日以中國國家主席習近平特使身分前往北韓訪問，他是兩年來出訪平壤層級最高的特使。不過在宋濤到訪前，北韓喉舌「勞動新聞」指出，與國家利益及人民安全有關的核議題絕不能放在談判桌上協商，顯然拒絕宋濤預料中的說帖。

由五名成員組成的特使團十七日下午從北京搭機前往平壤，北韓駐北京大使池在龍於機場送行。南韓韓聯社引述消息來源報導，該行程共四天，宋濤可望十九日與北韓領導人金正恩會面，向他報告中共十九大的狀況，以及「共同關切的其他議題」。分析家預料，宋濤將著墨北韓核武僵局。

但北韓勞動黨黨報「勞動新聞」十七日在標題為「（美國）應放棄愚蠢野心」的評論中說，歷史教訓顯示，「除了以正義的核威懾力，挺身對抗美帝的壓迫外，別無他法」，「我們已清楚表明，除非美國結束對我國的敵意政策，否則我們絕不會從加速國家核力量的路徑上後退一步」。北韓的裁軍會議大使韓泰松（Han Tae Song，譯音）十七日在日內瓦接受專訪也表示，只要美國與南韓仍持續進行聯合軍演，雙方就沒談判可能。

北韓專家認為，宋濤此行不太可能有重大突破。澳洲雪梨大學亞太安全議題專家袁勁東說：「我們預料會達成一些保住面子，但非常籠統抽象、不會實質改變北韓核子與飛彈計畫的承諾。」他認為，宋濤此行是「警告北韓不要走到極端更甚於迫其放棄核武」，因中國的首要之務仍是維持區域穩定。

監視北韓動向的「北緯三十八度」網站十六日引用攝自本月五日的衛星影像報告說，北韓新浦南造船廠出現兩件大型圓形物件，顯然是潛艦壓力艙零件，顯示北韓正積極打造新彈道飛彈潛艦，該潛艦可能是目前的「新浦級」（SINPO-class）實驗型彈道飛彈潛艦改良版「新浦Ｃ型」彈道飛彈潛艦。