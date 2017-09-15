亞洲冰河世紀末將流失36％ 危及數億人

2017-09-15

〔編譯張沛元／法新社巴黎13日電〕研究人員13日指出，在全球暖化導致溫度上升被限制在僅比前工業時期高攝氏1.5度的「最好狀況」下，亞洲冰河仍將在本世紀結束前至少折損3分之1，嚴重危及以冰河做為新鮮水源的數億人類生存。

據這份已刊載於「自然」期刊的研究，要達到全球均溫上升只比前工業時期高攝氏1.5度的難度史無前例，即便如此，36%的亞洲高山冰體在2100年以前會流失；若是上升攝氏3.5度、4度與6度，則會有49%、51%與65%的亞洲冰河在本世紀結束前流失。

該研究發現，亞洲高山的暖化速度早就超過全球平均；倘若全球溫度在本世紀末以前較前工業時期上升攝氏1.5度，則在亞洲高山區將平均上升攝氏2.1度。

亞洲高山包括西藏高原周遭的地理區，冰水量為兩極以外全球之冠，孕育多條世界級大川，包括上億人仰賴其生存的恆河。

巴黎協定限制全球暖化增幅不超過攝氏2度，並以1.5度為目標。地表均溫目前已較前工業時期上升攝氏1度。「自然氣候變遷」期刊今年7月刊載的一份研究指出，將全球暖化控制在溫度只上升不到攝氏2度的成功機率僅5%，僅上升1.5度的成功率更只有1%。專家評估，按照目前趨勢，全球均溫在本世紀末以前可能比前工業時期高3度。