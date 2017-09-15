亞洲冰河世紀末將流失36％ 危及數億人

2017-09-15

〔編譯張沛元／法新社巴黎13日電〕研究人員13日指出，在全球暖化導致溫度上升被限制在僅比前工業時期高攝氏1.5度的「最好狀況」下，亞洲冰河仍將在本世紀結束前至少折損3分之1，嚴重危及以冰河做為新鮮水源的數億人類生存。

據這份已刊載於「自然」期刊的研究，要達到全球均溫上升只比前工業時期高攝氏1.5度的難度史無前例，即便如此，36%的亞洲高山冰體在2100年以前會流失；若是上升攝氏3.5度、4度與6度，則會有49%、51%與65%的亞洲冰河在本世紀結束前流失。

該研究發現，亞洲高山的暖化速度早就超過全球平均；倘若全球溫度在本世紀末以前較前工業時期上升攝氏1.5度，則在亞洲高山區將平均上升攝氏2.1度。

亞洲高山包括西藏高原周遭的地理區，冰水量為兩極以外全球之冠，孕育多條世界級大川，包括上億人仰賴其生存的恆河。

巴黎協定限制全球暖化增幅不超過攝氏2度，並以1.5度為目標。地表均溫目前已較前工業時期上升攝氏1度。「自然氣候變遷」期刊今年7月刊載的一份研究指出，將全球暖化控制在溫度只上升不到攝氏2度的成功機率僅5%，僅上升1.5度的成功率更只有1%。專家評估，按照目前趨勢，全球均溫在本世紀末以前可能比前工業時期高3度。

  • 全球暖化將導致亞洲冰河在本世紀結束前至少流失3分之1。圖為喀什米爾遊牧民族在印度杜布甘附近企圖將羊群趕過冰河的檔案照。（美聯社）

    全球暖化將導致亞洲冰河在本世紀結束前至少流失3分之1。圖為喀什米爾遊牧民族在印度杜布甘附近企圖將羊群趕過冰河的檔案照。（美聯社）

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