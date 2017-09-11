超級颶風接二連三 學界激辯暖化效應

2017-09-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕哈維、艾瑪等4個強大颶風在大西洋上接連形成，氣候暖化是否為始作俑者之一，引發科學界激辯，科學家爭論究竟是洋流改變，抑或污染減少造成的影響較大。然而，美國總統川普否認全球暖化，不僅退出巴黎氣候協定，還壓縮暖化相關研究，其政策走向是否會因災情而改變，引發關注。

哈維釀重災 恐改變川普政策

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，上次有3個颶風同時活躍，是2010年的伊哥（Igor）、茱麗亞（Julia）和卡爾（Karl）。科羅拉多州立大學科學家克羅茲貝克（Philip Klotzbach）推文指出，目前有3個風速90英里（約145公里）以上的大西洋颶風，大西洋有紀錄以來僅4次有此情況。

威斯康辛大學NOAA颶風科學家柯西（Jim Kossin）也表示，過去幾年的大西洋颶風季形成，有多項複雜成因，包括大規模海洋洋流、空氣污染及氣候變遷。

據統計，大西洋颶風季往往在6月1日至11月30日間，通常有12個熱帶風暴形成，其中6個會達到颶風強度。然而，今年已出現11個風暴，包括6個颶風。NOAA預測，今年的颶風季將「超出正常標準」，可能最多出現19個風暴，其中有9個颶風。

即便不是每年都會出現強烈風暴，但普林斯頓大學環境研究所地球科學教授維奇（Gabriel Vecchi）指出，颶風暴增證明1990年代中期以來大西洋處於風暴的「活躍年代」。2013到2016年颶風相對平靜，可能是造成太平洋赤道海溫升高的「聖嬰現象」帶來風切，阻止颶風生成。

第二次世界大戰後的工業污染暴增，或許製造更多阻擋太陽能量、並對海洋帶來冷卻效應的污染粒子。但在1980年代，由於制定清淨空氣法（Clean Air Act）等規範，污染開始減少，太陽射線因此更能穿透海洋，提供風暴的溫暖燃料。海洋更溫暖會帶來更多濕氣和降雨，風暴密度也會增加。

維奇表示，對於風暴何以時而平靜、時而翻天覆地 ，「學界仍有許多辯論」，議題為究竟是洋流改變、還是污染減少造成的影響較大。兩者雖然都有證據，但都不足以回答一個關鍵問題：「我們不知道這種循環可能維持多久」。