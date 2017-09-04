北韓第6次核試》駐韓美軍 擬F22、F35B輪換部署

2017-09-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓「韓聯社」三日報導，美國和南韓正考慮在朝鮮半島輪換部署F-22猛禽戰鬥機及F-35B匿蹤戰機，以增強美國延伸威懾執行能力，雙方計畫於近期確定具體方案。美韓可能每三個月分別輪換部署F-22及F-35B，地點是駐韓美軍烏山基地或群山基地。

分析指出，美國考慮在朝鮮半島輪換部署戰略武器，是因為北韓最近接連試射「火星十二型」中長程飛彈及「火星十四型」洲際彈道飛彈，同時擔心可搭載於洲際彈道飛彈的核彈頭小型化實現在即。南韓政府消息人士透露，美國決心不再對北韓挑釁袖手旁觀，對輪換部署F-22和F-35B持積極看法。此外，美方也提議在駐韓美軍增加部署一至兩個F-16戰機大隊。

此外，美國《國家利益》（The National Interest）雜誌也指出，朝鮮半島若爆發戰爭，美國空軍將扮演重要角色，F-22、F-35匿蹤戰機及B-2戰略轟炸機將承擔重責。美國海軍則需動用水面軍艦及潛艇，發射「戰斧」巡弋飛彈，鎖定北韓的空中指管系統。

不過，美軍可能必須快速除去北韓的報復打擊能力，包括其核武及傳統火砲，以免首爾遭到摧毀、日韓民眾傷亡。在最糟情況下，北韓甚至可能以裝載核彈頭的洲際彈道飛彈，反擊美國本土。川普政府若對北韓發動攻擊，F-35等匿蹤戰機必須迅速瓦解北韓空防。