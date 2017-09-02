準確度89.7%！ 自拍APP「照」得出胰臟癌

2017-09-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕華盛頓大學研究人員設計一款名為「BiliScreen」的手機APP，透過觀看我們的眼睛，就可監測胰臟癌的早期症狀，這使智慧科技儼然成為醫療的未來。

胰臟癌是目前最棘手的癌症之一，根據英國癌症協會統計，胰臟癌的10年存活率約僅1%，究其原因在於該癌症通常沒有明顯症狀，也沒有非侵入性篩檢工具，使之在擴散前被檢視出來。美國「每日醫學」（Medical Daily）網站指出，BiliScreen是利用智慧手機的相機裝置、電腦視覺運算與機器學習工具來檢測使用者鞏膜（眼白）中的膽紅素濃度，而該癌症最初期的一個症狀就是黃疸，血液中的膽紅素增加就會使皮膚與眼睛泛黃。

偵測患者眼白顏色

研究人員發現，BiliScreen可在目視未能發現異樣前，就能偵測到眼白顏色的轉變，而其方式就是單純的讓受試者自拍。在針對70名受試者進行的臨床研究中，該APP搭配可控制眼睛曝光的3D列印盒使用，其精確檢測率與當前使用的驗血相較，可達89.7%。

報導指出，手機自拍眼睛照片後，電腦視覺系統可以自動且有效的區分眼白部份，接著APP計算鞏膜的顏色資料，該計算建基於光線被反射與吸收的波長，以及利用機器學習運算，釐清其與膽紅素濃度的相互關聯。除了3D列印盒外，研究團隊也測試APP搭配印有彩色方塊、利於校準顏色的紙製眼鏡使用，不過3D列印盒的效果較佳。目前被診斷初罹患胰臟癌的患者中，僅約10%至15%可以手術治療。