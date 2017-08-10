涉性別歧視遭Google開除 維基解密相挺給工作

2017-08-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在科技巨擘Google擔任軟體工程師的美國哈佛大學系統生物學碩士戴摩爾（James Damore），由於發表涉及性別歧視的文章，遭公司開除，但消息曝光後，爆料網站「維基解密（WikiLeaks）」、社群網站「Gab」八日隨即宣布提供他工作機會，力挺戴摩爾。許多矽谷保守派人士也加入聲援戴摩爾的行列，抨擊Google解僱戴摩爾的行為形同「獵巫」。在此同時，已有超過六十名女性職員提告Google涉及差別待遇，施行男女「同工不同酬」。

戴摩爾任職Google期間，在公司內部論壇發表題為「Google的意識形態回聲室」的三三○○字長文，指稱「生物性因素」是造成少有女性擔任科技產業高階主管的原因，因此「必須停止將性別差異想成是性別歧視」，呼籲Google停止促進性別與族群多元化的努力，引發外界質疑Google涉嫌歧視女性與少數族群。戴摩爾七日證實，他因「助長性別刻板印象」遭Google開除。

維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）八日公開邀請戴摩爾到該公司工作。他透過「推特」表示，「女性與男性都值得尊重，包括不因為別人有禮貌地表達想法，而開除他們」，「審查制度是給失敗者用的」。Gab執行長托爾巴（Andrew Torba）也提供工作機會向戴摩爾釋出善意，並抨擊Google藉此警告保守派人士，損害其自由發表觀點的權利。托爾巴表示，他的抽樣調查結果顯示，Google內部有超過卅六％員工支持戴摩爾的觀點。

有人主張，戴摩爾的觀點創造出對女性充滿敵意的工作環境，Google只能開除他。但也有人認為，即便不認同戴摩爾的觀點，Google因此開除他也太過分。矽谷一家大型企業的經理指出，科技公司有許多這類「聰明、自信的人，自認有義務和同事們分享自己的智慧」，「