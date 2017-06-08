卡達斷交風暴 CNN:俄羅斯「駭」的

2017-06-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕卡達斷交風波引發波斯灣地區自一九九一年第一次波斯灣戰爭以後最大外交危機。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日獨家報導，美國調查人員指稱，俄羅斯駭客入侵卡達國營媒體「卡達通訊社」並植入假新聞，導致卡達深陷斷交風暴。不過，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）與中央情報局（ＣＩＡ）並未評論此消息，俄羅斯官員七日也已公開駁斥該項指控。

FBI證實卡達遭駭 植入假新聞

「卡達通訊社」上月廿三日遭駭客入侵，張貼一篇新聞報導，捏造卡達國王塔米姆的談話，稱其對伊朗、以色列友好，質疑川普是否將穩坐美國總統大位。ＦＢＩ上月下旬已赴卡達協助調查，卡達外交部長穆罕默德聲稱，ＦＢＩ證實卡達遭駭客攻擊並植入假新聞，「我們認為整個危機源自於錯誤資訊的誤導」。卡達政府通訊辦公室主任賽夫表示，當局正和ＦＢＩ、英國「國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency）」共同調查駭客事件。卡達駐華盛頓大使館指出，調查仍在進行中，很快就會公布結果。

美獨家報導 俄官員駁斥指控

美軍在卡達境內的烏代德基地是美國空軍在中東的大本營。據報導，美國官員透露，俄國是「駭」卡達的幕後黑手，其目標是讓美國和盟國產生嫌隙。此外，近幾個月，法國、德國等地在大選期間，發布假新聞、競選陣營遭駭客攻擊、資料外洩等影響選情的事件頻傳，且都疑似出現俄國網路活動。美國情報機構認為，俄國持續試圖對美國的盟國發動網攻。

美聯社報導，俄國總統普廷負責網路安全的顧問柯魯茨基（Andrei Krutskikh）七日已公開駁斥「駭」卡達之說，稱報導內容「毫無證據」顯示俄國與該事件有關。俄國國會上議院外交委員會代理主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）痛批該項指控「試圖讓美俄對抗成為中東議題的主角」、「這世界瘋了！無論發生什麼事，都有俄國駭客的蹤跡」。