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境內組裝 日部署F-35戰機

2017-06-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本企業參與製造的最尖端匿蹤戰機F-35，首架在日本國內組裝的一號機，五日在三菱重工愛知縣小牧南工場亮相。日本航空自衛隊將於今年度開始部署，預定二○二四年前共採購四十二架，取代F-4戰機做為未來的主力機。

F-35戰機由美國洛克希德馬丁公司設計及生產，做為美國與其盟國的新一代戰機，共有九個國家參與開發，日本在二○一一年決定採購四十二架，雖然並未參與初期開發，但在簽約時爭取到雷達等零件的製造，以及三十八架在日本國內組裝及性能檢測。

頭四架由洛克希德馬丁製造組裝的F-35已經交機，目前交由空中自衛隊在美國西部亞利桑那州空軍基地進行飛行員訓練。五日在三菱重工小牧南工場亮相的F-35，是日本國內生產的一號機，全長十六公尺，翼展寬度十一公尺，屬於採用傳統跑道起降的陸基型F-35A單座機。日本媒體報導，經過試飛後，包括該機在內的兩架F-35將在今年度內交給防衛省。

據報導，F-35擁有雷達難以偵測的匿蹤性能、高機動性和飛彈偵測能力，日本計畫在本年度後期陸續部署於青森縣的空自三澤基地，未來將與美軍同型戰機攜手展開侵犯領空應對和北韓警戒監視任務。面對中國和俄羅斯增強空中戰力，美國和日本也將藉由攜手合作確保空中優勢。

今年一月，美軍陸戰隊在山口縣岩國基地部署十架垂直起降的F-35B。

日本國內生產的F-35一號機五日亮相時，廠方也請來神社人員主持祭神儀式。防衛副大臣若宮健嗣在致辭時強調，在安保環境越發嚴峻的形勢下，獲得擁有卓越能力的F-35具有重要意義。

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  • 首架在日本國內組裝完成的F-35戰機五日亮相，參與製造的三菱重工特地在愛知縣小牧南工場舉行神道祭神儀式。（取自網路）

    首架在日本國內組裝完成的F-35戰機五日亮相，參與製造的三菱重工特地在愛知縣小牧南工場舉行神道祭神儀式。（取自網路）

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