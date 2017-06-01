調查伊凡卡中國代工廠 1被捕2失蹤

2017-06-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕總部位於美國紐約的非營利組織「中國勞工觀察」（ＣＬＷ），成立十七年來長期關注中國勞動環境與當地勞工待遇，近日卻首度發生三名調查員一人被捕、兩人至今下落不明情事，全案環繞替美國總統川普之女伊凡卡同名品牌「伊凡卡．川普」代工的中國「華堅集團」鞋廠。ＣＬＷ呼籲川普、伊凡卡及她的相關品牌公司出面，促請中國釋放三名調查員。

ＣＬＷ創辦人暨執行主任李強五月卅一日指出，上述三人負責調查「伊凡卡．川普」、「Nine West」、「Coach」等西方知名鞋類品牌的供應工廠。目前已知來自湖北省的勞工運動者華海鋒在江西省贛州市華堅科技學校被捕，罪名是非法使用監聽設備，該校金主為全球最大規模生產女鞋的「華堅集團」；曾和他一起在廣東省東莞市秘密調查華堅集團鞋廠的李招，則失去蹤影；四月開始在贛州市調查華堅另一間鞋廠的蘇恆，也從五月廿七日失聯。

ＣＬＷ：首查伊凡卡 17年來首出事

華堅集團年產兩千萬雙鞋，其中一至兩萬雙替「伊凡卡．川普」代工，就從上述兩處出廠。但李強表示，「江西警方指控沒有事實根據」，上述三人在當地都查出侵害勞工權益的明確事證：勞工超時工作，所得又少於法定最低工資，但薪資單造假，甚至讓工讀生違法超時工作，一切原本打算在下月發表的調查報告公開；「十七年來，我們做過這類調查無數，從沒有過問題」，「但這是我們第一次調查『伊凡卡．川普』，所以一切非常可能和這個牌子有關。」

早在四、五月華海鋒與李招想前往香港時，就意外被困在中國；直至五月廿五日，華海鋒又被擋在邊界，警方盤查後，竟要他收手不查華堅，此事同樣前所未見。華海鋒的妻子鄧桂蓮五月卅日下午已接到警方來電，但對方要她無須知道細節、不許探視華海鋒或和他講話，還說她拿不到負責養家活口的丈夫收入。

不光川普全家，包括擔任無給職總統助理的伊凡卡，還有她的夫婿庫希納家族，都和中國有密切生意往來。但伊凡卡、中國外交部、中國警方與華堅集團全都對此事不予置評。

美國民主黨全國委員會發言人華生（Adrienne Watson）呼籲，「伊凡卡的品牌應立刻停止與該供應工廠合作，川普政府也應改變當前路線，迎面對抗中國在人權上的不當對待行為」。國際特赦組織中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）認為，中國國家主席習近平二○一三年上任後，維護勞工權益的社會運動者就一直遭受中國當局威脅騷擾，「如果連這類活動都備受威脅，那就代表習近平政府不容許任何促進權益的要求，包括社會與經濟權利。」