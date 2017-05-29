白宮二十七日在官方臉書上張貼北約會員國領袖的配偶，在比利時王宮與比國王后瑪蒂爾德的合照。盧森堡總理貝特爾的同性配偶戴斯特內是照片中令人難以忽視的唯一男性，但白宮臉書起初發佈的圖說仍獨漏戴斯特內。稍後雖被編輯加入，眼尖的網友仍毒舌虧說，這是白宮幕僚不尊重人又很白癡的明證。戴斯特內二○一五年與貝特爾結婚，為歐盟會員國中首位領袖同性配偶。相較於前朝歐巴馬政府，美國總統川普對推動同性婚姻的興趣缺缺。
盧森堡總理同性配偶 白宮裝沒看見…
2017-05-29
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