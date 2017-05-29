美媒披露︰川普告知親信「會退出巴黎氣候協定」

2017-05-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在二十七日於義大利落幕的七大工業國（G7）領袖高峰會上，美國總統川普與各國領袖對於氣候與環境變遷看法分歧，成為會議的一大敗筆。美國新聞網站「Axios」披露，儘管川普聲稱仍須考慮是否繼續支持「巴黎氣候協定」，但他已告知環境保護署（ＥＰＡ）署長普魯特（Scott Pruitt）等多名親信，美方最終將退出該協定。

由於川普曾說全球暖化為「騙局」，憂心不已的G7成員國領袖誓言在峰會上扭轉其態度。在會後的共同聲明中，除美國以外的六國領袖，均表態堅守「巴黎氣候協定」，努力達成減少排碳量的目標，唯獨川普對此未置一詞，僅透過「推特」表示，將在返國後的一週內做出最後決定。

Axios網站引述了解內情的三名消息來源報導，川普返國後已向環保署長普魯特等多名親信透露，他計畫退出巴黎氣候協定。在此同時，路透指出，川普原有意接見包括能源公司在內的多家美國企業領袖，以商討有關該協定的利弊，但在川普似乎心意已決的情況下，不清楚這些會晤是否仍照常舉行。

Axios還披露，力主退出該協定的普魯特和幕僚表示，川普將退出該協定，但川普不無可能在出訪期間，遭遇歐洲各國領袖和支持協定的女兒伊凡卡、女婿庫希納及經濟顧問柯恩等人施壓，進而改變初衷。因此，當川普在峰會後未表態堅守協定，環保署內部可謂鬆了一口氣。事實上，白宮也要求持續公開宣傳退出協定好處的普魯特轉為「低調」，等待川普的最後定奪。

然而，即便川普宣布退出巴黎氣候協定，也不代表美國能立即置身事外。根據該協定規章，在協定去年十一月正式生效後，締約國必須等待三年始可申請退出，且完成所有程序還需一年，亦即川普最快只能在二○一九年十一月提出申請，隔年十一月才會生效。消息來源透露，川普極有可能在這段等待期內改變心意。

川普還有第二條路可走：由於美國加入該協定為前總統歐巴馬以行政命令達成，因此川普可宣布該協定須由參議院表決，在參院共和黨佔多數的情況下，表決將無法通過。