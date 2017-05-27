七次逃死 死囚終伏法

2017-05-27

〔編譯張沛元／綜合二十六日外電報導〕利用司法途徑挑戰死刑不人道而七度逃過行刑、號稱死刑犯界的脫逃大師胡迪尼的美國阿拉巴馬州死刑犯湯米．亞瑟，二十六日終於伏法，為他在三十五年前犯下的殺人案贖罪。

當局表示，七十五歲亞瑟的死刑是在當地時間二十五日深夜約十一時五十分、即死刑執行令失效前十分鐘於阿拉巴馬州阿特莫爾州立監獄以注射毒液的方式執行，亞瑟稍後在北美中部時間二十六日凌晨零時十五分被宣告死亡。行刑原訂在當地時間二十五日傍晚六時進行，但因亞瑟上訴美國聯邦最高法院而延宕。

亞瑟被控在一九八二年槍殺在睡夢中的維克致死並遭定罪與判處死刑，但他過去多年來不斷透過主張注射毒液不人道的司法訴訟來延宕受刑。自一九八三年至今，阿拉巴馬州已處決五十八人，只有亞瑟一直逃過死劫。

亞瑟在日前接受媒體訪問時仍堅稱無罪，他的律師則施壓女州長艾維延宕第八次行刑，以等待在案發現場取得的毛髮的ＤＮＡ比對結果，但遭艾維拒絕。亞瑟在最後聲明中哽咽向四名子女道歉，坦言自己未能善盡為人父的責任。

本案要追溯到一九八二年二月一日，阿拉巴馬州北部城鎮馬叟沙洲的男子維克遭人槍殺身亡，其妻茱蒂之後坦承曾和婚外情對象亞瑟討論殺夫，她還從維克的人壽險理賠金中拿出一萬美元給亞瑟。亞瑟在維克案發生時已有殺人前科。亞瑟為此案三度受審，期間還曾槍殺監獄管理員越獄。