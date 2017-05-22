川普靠推特當選 創辦人致歉
2017-05-22
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕 美國總統川普愛用「推特」舉世皆知，曾說沒有推特，自己可能當不成美國總統。對此，推特共同創辦人威廉斯（Evan Williams）在受訪時公開致歉，「如果沒有推特，川普就不會當上總統，那麼是的，我很抱歉。」
「紐約時報」二十日報導，威廉斯直指在川普驅動的民粹浪潮中，「推特扮演的角色，真的非常糟糕。」他對該社群媒體平台可能間接幫助川普入主白宮致歉。同時，四十五歲的威廉斯也指出，網路世界已明顯崩壞，肇因於其鼓勵極端主義的現況；推特確有不足之處，例如吸引極端份子、尋求辱罵與羞辱他人者前來推文，「我原本以為，若有個平台能讓每個人自由發表言論、交換意見，世界會更美好，但我錯了。」
川普的個人推特帳戶擁有三千萬追蹤者，早在他宣布有意代表共和黨競選總統時，就經常在推特上貼文，成為總統後也頻繁推文，針砭時事、發表意見。「紐約時報」報導，川普的幕僚希望他放緩推文步調，以免招致不幸後果，儘管白宮並未對此發表評論，幕僚確已多次被迫改變原有規劃，以解答外界對於川普推文的提問。
共和黨內也有勸誡川普少用推特的聲音。「華盛頓郵報」十九日報導，去年和川普競選共和黨提名資格的佛羅里達州前州長傑伯．布希（Jeb Bush）便曾直言，「我不認為總統應該使用推特」。
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