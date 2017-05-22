川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普在訪問沙烏地阿拉伯第二天的二十一日，對五十名穆斯林與阿拉伯國家領袖發表演說，呼籲穆斯林國家領軍對抗極端主義，不能坐等美國打擊極端組織，他說，對抗恐怖主義是「善與惡的戰役」，而非西方與伊斯蘭的鬥爭。他並疾呼所有國家團結孤立沙國宿敵伊朗，因為伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」，他說：「直到伊朗政權願意成為和平夥伴，否則所有有良知的國家務必合作孤立它。」
批伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」
川普說，「我們來此不是要說教，不是要告訴別人如何生活、該做什麼事、要成為什麼人，或者如何敬拜，而是提供一個建立在共同利益與價值的夥伴關係，以便為我們所有人追求更好的未來。」他呼籲穆斯林領袖積極打擊極端份子，「將他們趕出你們的敬拜之地，趕出你們的社區，趕出你們的聖地。」
川普說，所有國家必須團結「真實地對抗伊斯蘭極端主義危機，及其引發的伊斯蘭恐怖組織」，打擊恐怖主義「不是不同信仰、不同宗派與不同文明之間的戰役，而是意圖消滅人類生命的野蠻罪犯，以及致力保護人命的所有宗教正派人士間的戰鬥」。他也痛批敘利亞阿塞德政權在伊朗支持下，犯下「難以形容的罪行」，而伊朗人民則是最長久的受害者。
美與波灣國協議 切斷恐怖組織金脈
這場在「阿拉伯．伊斯蘭．美國高峰會」上發表的演說，是川普企圖修補與穆斯林世界關係的努力之一。去年美國大選期間，川普不時出言攻擊穆斯林，執政後又試圖禁止穆斯林國家公民入境美國。但川普此行受到阿拉伯國家領袖熱烈歡迎，他們將他在選戰中對穆斯林的敵意擺一邊，聚焦他對伊朗區域影響力的壓制。美國與波灣阿拉伯國家二十一日就合作切斷恐怖組織金脈達成協議，川普也出席波斯灣六國組成的「波斯灣合作會議」（ＧＣＣ），以期以類似北約（ＮＡＴＯ）的模式對抗伊朗。
川普當日也與阿拉伯領袖進行個人會晤。他讚揚埃及總統塞西，「在惱人的狀況下，成就亮眼」。川普稱塞西是「朋友」，承諾不久將訪問埃及。塞西說，川普「性格獨特」，讓他得以「從事不可能的事」，川普微笑說「我贊同」。
此外，川普會見卡達親王塔米姆，聲稱兩人討論「許多出色的軍備」交易，這些交易將為美國創造就業，為卡達創造安全。川普也和科威特親王艾哈麥德會晤，強調科威特採購大批美國軍備，艾哈麥德也以「我的兄弟」稱呼川普。川普前一天與沙烏地敲定金額高達三千八百億美元的軍售協議，他說：「這是在美國的巨大投資，而且，就業、就業、就業。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
- 中國捕殺CIA線人 美情報網重創
- 《中英對照讀新聞》Mom says a fidget spinner nearly killed her kid－媽媽說指尖陀螺差點害死她的孩子
- 挺台參與WHA 友邦曾與世衛官員爆舌戰
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 最多勝時約球場見 洪總︰太太我愛你！
- 台東縣少棒奪冠 劍指世界盃
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 〈50 Plus〉熟年婚姻重開機
- 台彩愛心財源億元得主 10年捐44億
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 星期專訪》 唐鳳︰數位治理 與民共享資料
- 川普醜聞拖累 Fed下半年恐按兵不動
- 解除蔣砲 廖文揚10K超級秀
- 不賽龍舟尬竹筏 船老大三連霸
- 新台幣若出現獨漲 央行揚言強勢捍衛
- 「黑熊森林」奪桃影臺灣獎首獎 抱走50萬獎金
- 「操作槍」太像真槍 警促修法禁賣斷禍根
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 交接期3個月 國民黨團：洪秀柱應提前交接黨魁
- 最神秘「角島鯨」 花蓮外海現蹤
- 尋找下一個馮俊凱 林園高中生奪冠
- 會考人數減 錄取分數可望下修
- 鎖老舊？ 故宮銅器展櫃竟打開
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Medical professionals rally for participation in WHA
- 大型銀樓錢流不輸銀行 人民幣匯兌是大宗
- 擠進一中、中女 至少2至3科A++
- 今明偏熱 週三四有鋒面
- 材料都變貴 肉粽1顆成本漲5元
- 〈生活大補帖〉愛自己 她做到
- 焦點評論》習近平賀電的玄機…
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 白河蓮花季 「國宴級」料理迎賓
- 首屆台灣國際打擊樂節大賽今開打
- 擲10聖杯賞5萬 池上人搏運氣
- 角島鯨小檔案
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China’s conduct with Lee Ming-che was ‘wrong,’ US security council official says
標題：川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email