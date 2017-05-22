川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗

2017-05-22

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普在訪問沙烏地阿拉伯第二天的二十一日，對五十名穆斯林與阿拉伯國家領袖發表演說，呼籲穆斯林國家領軍對抗極端主義，不能坐等美國打擊極端組織，他說，對抗恐怖主義是「善與惡的戰役」，而非西方與伊斯蘭的鬥爭。他並疾呼所有國家團結孤立沙國宿敵伊朗，因為伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」，他說：「直到伊朗政權願意成為和平夥伴，否則所有有良知的國家務必合作孤立它。」

批伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」

川普說，「我們來此不是要說教，不是要告訴別人如何生活、該做什麼事、要成為什麼人，或者如何敬拜，而是提供一個建立在共同利益與價值的夥伴關係，以便為我們所有人追求更好的未來。」他呼籲穆斯林領袖積極打擊極端份子，「將他們趕出你們的敬拜之地，趕出你們的社區，趕出你們的聖地。」

川普說，所有國家必須團結「真實地對抗伊斯蘭極端主義危機，及其引發的伊斯蘭恐怖組織」，打擊恐怖主義「不是不同信仰、不同宗派與不同文明之間的戰役，而是意圖消滅人類生命的野蠻罪犯，以及致力保護人命的所有宗教正派人士間的戰鬥」。他也痛批敘利亞阿塞德政權在伊朗支持下，犯下「難以形容的罪行」，而伊朗人民則是最長久的受害者。

美與波灣國協議 切斷恐怖組織金脈

這場在「阿拉伯．伊斯蘭．美國高峰會」上發表的演說，是川普企圖修補與穆斯林世界關係的努力之一。去年美國大選期間，川普不時出言攻擊穆斯林，執政後又試圖禁止穆斯林國家公民入境美國。但川普此行受到阿拉伯國家領袖熱烈歡迎，他們將他在選戰中對穆斯林的敵意擺一邊，聚焦他對伊朗區域影響力的壓制。美國與波灣阿拉伯國家二十一日就合作切斷恐怖組織金脈達成協議，川普也出席波斯灣六國組成的「波斯灣合作會議」（ＧＣＣ），以期以類似北約（ＮＡＴＯ）的模式對抗伊朗。

川普當日也與阿拉伯領袖進行個人會晤。他讚揚埃及總統塞西，「在惱人的狀況下，成就亮眼」。川普稱塞西是「朋友」，承諾不久將訪問埃及。塞西說，川普「性格獨特」，讓他得以「從事不可能的事」，川普微笑說「我贊同」。

此外，川普會見卡達親王塔米姆，聲稱兩人討論「許多出色的軍備」交易，這些交易將為美國創造就業，為卡達創造安全。川普也和科威特親王艾哈麥德會晤，強調科威特採購大批美國軍備，艾哈麥德也以「我的兄弟」稱呼川普。川普前一天與沙烏地敲定金額高達三千八百億美元的軍售協議，他說：「這是在美國的巨大投資，而且，就業、就業、就業。」