不甩南韓願對話 北韓又射了

2017-05-15

無視善意 美嗆更嚴苛制裁

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓十四日罔顧聯合國安理會決議與制裁，再次進行飛彈試射，且飛彈的飛行距離與高度明顯超越以往紀錄。這是平壤在南韓新任總統文在寅上台後首次發射飛彈，形同蔑視文在寅釋出的對話善意，也讓刻正舉行重要國際高峰論壇的唯一盟友中國顏面無光。美國總統川普呼籲對北韓祭出更嚴苛的制裁，俄羅斯則擔心此舉導致朝鮮半島緊張情勢升高。

飛行約30分鐘 直落日本海

該枚飛彈是在南韓時間十四日清晨五時二十七分（台灣時間四時四十七分）從西北部城市龜城附近升空，俄羅斯的飛彈警報系統在三分鐘後偵測到有飛彈發射；該飛彈飛行約三十分鐘，飛行距離約七百至八百公里，高度則超過兩千公里，估計最後墜落於距離俄國海岸約五百公里、距離北韓東岸約四百公里的日本海。

相較於北韓今年二月發射的中程飛彈，十四日試射的飛彈飛得更遠、更高。專家認為，這顯示該枚飛彈以較高彈道發射，以致飛行橫向距離受限；若以標準彈道發射，射程可達至少四千公里。洲際彈道飛彈的射程超過六千公里，據信北韓正在發展可攜帶核彈頭、射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。

平壤再次發射飛彈，疑似藉此測試南韓新政府。文在寅十四日為此召開首次國家安全會議，指控北韓此舉「明顯違反」安理會決議。文在寅的發言人尹永燦說，南韓政府強烈譴責北韓這起「嚴重挑戰朝鮮半島和國際社會和平安全之舉」。相較於過去幾任南韓總統，文在寅推動兩韓和解，甚至願意前往北韓與北韓領導人金正恩對話，但他在北韓試射飛彈後表示，「唯有北韓改變行為」，兩韓才有可能對話。

日本首相安倍晉三則以「絕對無法容忍」形容北韓試射飛彈，並向北韓表達強烈抗議。中國外交部發言人華春瑩也說，中國反對北韓違反安理會決議試射飛彈，但也呼籲相關各造克制，勿進一步加劇區域緊張。由於北京正在召開邀請多國領袖參與的「一帶一路國際合作高峰論壇」，與會的俄羅斯總統普廷已和中國國家主席習近平就此交換意見。克里姆林宮發言人佩斯柯夫說，普廷與習近平均對朝鮮半島緊張情勢升高表示關切。

南韓官員：北韓似乎期待對話

出席一帶一路國際合作高峰論壇的北韓代表團，十四日曾與南韓代表團「不期而遇」。南韓官員透露，他們向北韓代表團表達強烈反對態度，但北韓似乎對與文在寅政府展開對話有所期待。

美國總統川普則呼籲所有國家對北韓採取更嚴苛的制裁；白宮還說，川普「無法想像」俄羅斯居然樂見北韓發射的飛彈落在較接近俄國而非日本之處。俄國國防部則輕描淡寫地表示，北韓飛彈的飛行路徑與俄國領土有極大距離，並未對俄國構成威脅。