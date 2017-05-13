川普坦承 柯米因調查通俄門被鍘

2017-05-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普十一日直言不諱表示，他因「通俄門」調查才決定開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，而這項決定完全出自他個人，無關司法部首長的建議。川普的說詞狠狠打臉極力合理化他無預警開除柯米舉措的白宮官員及副總統彭斯。儘管川普一再稱俄國干預美國大選的調查是「拿納稅人的錢裝模作樣」，不過ＦＢＩ代局長麥凱比說，相關調查「意義重大」，他承諾不讓白宮阻礙調查。

ＦＢＩ代局長︰不會讓白宮阻礙調查

川普十二日再發推文，警告柯米別亂放話，「在你對媒體放消息之前，最好別希望有我們對話的錄音帶」。此言似乎是在暗示柯米，如果他講出有別於川普的說法，白宮可能會有對話錄音反駁。路透指出，川普這種威脅作法，恐將加劇爭議。

白宮九日公布司法部副部長羅森史坦簽署的一份批評柯米去年對民主黨總統候選人希拉蕊電郵爭議的調查失當的備忘錄，並宣佈柯米遭川普革職。翌日彭斯接受媒體訪問時說，川普「接受司法部長與副部長的建議，做出開除柯米的決定」。

然而川普十一日在接受國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問中，談到此事時說，「事實上，當我做出開鍘決定時，我告訴自己，川普與俄國勾結的事是捏造的，是大選該贏而未贏的民主黨人的藉口」；「我要開除柯米，這是我的決定，…不管建議如何，我就是要開除他」。先前白宮否認柯米的革職是因川普對於進行中的「通俄門」調查日漸不滿所致。

川普在訪問中說，他分別在一次白宮晚宴，兩次電話中直截了當問柯米，對於選戰期間其親信是否與俄國勾串的調查案中，他本人是否也遭調查，他表示：「我說，『若可能，你可以讓我知道我被調查嗎？』」柯米三度回應沒有。他說，其中一通電話是柯米主動聯繫，而在該白宮晚宴上，柯米試圖保住官位。他批評柯米是「愛賣弄、愛出鋒頭的人，ＦＢＩ被他搞得一片混亂」。

柯米親信︰川普要求宣誓效忠被拒

紐約時報十一日晚間引述兩名柯米親信報導，川普在一月舉行的該晚宴上，要求柯米宣誓效忠，柯米婉拒，並矢言「誠實」，接著川普強求「真誠的效忠」。白宮發言人桑德斯駁斥該報導，不過該報導與前一天前聯邦檢察官里奇曼告知美聯社的說法不謀而合，他說，川普開除「不願宣誓完全效忠的某人」。

歷任美國總統總是展現對調查中的案件不插手的態度，以避免政治干預調查，不過川普的爆料顯示他背離該原則，引發爭議。