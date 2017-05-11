| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

加拿大卑詩省 首見3台裔省議員

2017-05-11

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華九日報導〕加拿大卑詩省（British Columbia）九日舉行省選，自由黨政府以四十三席力克新民主黨的四十一席，取得少數政府地位。台裔候選人在這次省選中大放異彩，新當選三名女省議員康安禮、馬博文及陳葦蓁，均是在台灣出生或父母來自台灣，三人當選打破卑詩省議會從未選出台裔省議員的紀錄，讓在加拿大的台灣鄉親感到特別驕傲。

代表新民主黨在本那比—鹿湖選區參選的康安禮（Anne Kang）在台灣出生，父親是牧師康榮發，小時候舉家移民加拿大。康安禮會說流利台語，在小學擔任音樂老師。她由於語言能力強、台風佳，經常在大型聚會擔任主持人，因此獲得新民主黨注意，九年前參加本那比市的選舉，已擔任三屆市議員，直到去年決定轉換跑道，改選省議員，並擊敗自由黨提名、來自中國的候選人王小寶。

康安禮在發表當選感言時，特別感謝一路支持的丈夫和父母。康榮發則說，台灣雖然在國際間常常受到打壓，但台灣的孩子特別懂得選舉，因為台灣本來就是一個政治發達的國家。

新民主黨在本那比—洛歇選區參加的候選人陳葦蓁（Katrina Chen），則是十多年前到加拿大留學，之後留在加國。她在西門菲沙大學（ＳＦＵ）畢業後不久，即擔任聯邦新民主黨國會議員朱理民（Peter Julian）的助理，三年前當選本那比市教育局學務委員。

陳葦蓁出身政治世家，父親是曾擔任台中市議員的陳瑞德。陳葦蓁說，她的父母支持她從政，她在知道自己當選時，已在第一時間和父親分享這個好消息。

至於在北溫—龍士代選區參選的工程師馬博文（Bowinn Ma），父母在年輕時移民加拿大，父親在卑詩大學（ＵＢＣ）教書。

廣告
  • 台灣出生的康安禮。（駐加特派記者張伶銖攝）

    台灣出生的康安禮。（駐加特派記者張伶銖攝）

  • 當選卑詩省議員的陳葦蓁來自台中，父親是前台中市議員陳瑞德。（駐加特派記者張伶銖攝）

    當選卑詩省議員的陳葦蓁來自台中，父親是前台中市議員陳瑞德。（駐加特派記者張伶銖攝）

  • 馬博文（左二）。（取自馬博文臉書）

    馬博文（左二）。（取自馬博文臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加拿大 卑詩省 台裔 台裔國會議員 康安禮 新民主黨 省議員 自由黨 陳葦蓁 馬博文
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：加拿大卑詩省 首見3台裔省議員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.