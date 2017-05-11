加拿大卑詩省 首見3台裔省議員

2017-05-11

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華九日報導〕加拿大卑詩省（British Columbia）九日舉行省選，自由黨政府以四十三席力克新民主黨的四十一席，取得少數政府地位。台裔候選人在這次省選中大放異彩，新當選三名女省議員康安禮、馬博文及陳葦蓁，均是在台灣出生或父母來自台灣，三人當選打破卑詩省議會從未選出台裔省議員的紀錄，讓在加拿大的台灣鄉親感到特別驕傲。

代表新民主黨在本那比—鹿湖選區參選的康安禮（Anne Kang）在台灣出生，父親是牧師康榮發，小時候舉家移民加拿大。康安禮會說流利台語，在小學擔任音樂老師。她由於語言能力強、台風佳，經常在大型聚會擔任主持人，因此獲得新民主黨注意，九年前參加本那比市的選舉，已擔任三屆市議員，直到去年決定轉換跑道，改選省議員，並擊敗自由黨提名、來自中國的候選人王小寶。

康安禮在發表當選感言時，特別感謝一路支持的丈夫和父母。康榮發則說，台灣雖然在國際間常常受到打壓，但台灣的孩子特別懂得選舉，因為台灣本來就是一個政治發達的國家。

新民主黨在本那比—洛歇選區參加的候選人陳葦蓁（Katrina Chen），則是十多年前到加拿大留學，之後留在加國。她在西門菲沙大學（ＳＦＵ）畢業後不久，即擔任聯邦新民主黨國會議員朱理民（Peter Julian）的助理，三年前當選本那比市教育局學務委員。

陳葦蓁出身政治世家，父親是曾擔任台中市議員的陳瑞德。陳葦蓁說，她的父母支持她從政，她在知道自己當選時，已在第一時間和父親分享這個好消息。

至於在北溫—龍士代選區參選的工程師馬博文（Bowinn Ma），父母在年輕時移民加拿大，父親在卑詩大學（ＵＢＣ）教書。